Několik tisíc jich míří nejen z Moravského Písku, ale také z Veselí nad Moravou a Uherského Ostrohu. Cílem je místo plánované těžby štěrkopísku, které už má poměrně čerstvé potvrzení od Českého báňského úřadu ke stanovení dobývacího prostoru. „Chci podpořit tuto akci, protože se obávám toho, že by těžba mohla ohrozit zdroj pitné vody, z kterého pijeme,“ říká Jan Poštolka z nedalekého Vracova.

Téměř s celou rodinou přichází místní Alena Crlová. „Jenom babička nemohla přijít, protože je invalidní. Chceme ochránit vodu. Proto tady jsme,“ prohlašuje Crlová.

Dokonce přes celý okres přijíždí Zdeňka Šišková z Mikulčic i s vnučkou z Rohatce, a to dokonce velkou část odšlapaly na kolech. „Chceme podpořit ochranu vody. Víme, jak to vypadá s vodou u nás v Mikulčicích. Dřív jsme měli vlastní zdroj kvalitní pitné vody, ale už není,“ posteskne si Šišková.

Naštvaný přijel na protestní pochod také Miroslav Červinka z Vracova. „Štve mě ten byznys, že se mu dá přednost tak, aby byla při stavbě dálnice blízko betonárka i s těžbou štěrku. Přitom může ohrozit zdroj pitné vody, na kterém je závislá velká část jižní Moravy. To je prostě buranství od Pražáků,“ přibližuje důvody své účasti Červinka.

Budoucnost patří vodě!

To už se protestní pochod dává do pohybu. A to i s transparenty: Vrkú, vrkú, nechcem sucho v krku! Budoucnost patří vodě! Šterku se nenapijem! Peníze pane ministře? 140 000 občanů Vás odsoudí! Po téměř čtyřech kilometrech chůze či jízdy na kole se k proudu z Moravského Písku připojují další. Účastníci nejsou jen z Hodonínska či sousedního Uherskohradišťska. Protestní pochod za vodu podporují i lidé z Břeclavska či Brna. „Některých z nás se ohrožený pitný zdroj přímo týká, protože právě z něj doma pijí. Navíc je potřeba obecně chránit vodu a zabránit globálnímu oteplování, jinak nám bude vody ubývat,“ říká Veronika Osičková z břeclavské pobočky ekologického hnutí Extinction Rebellion, která přichází na shromaždiště nad území s plánovanou těžbou štěrkopísku z Uherského Ostrohu.

Nejen ona je příjemně překvapená z hojné, několikatisícové účasti. „Děkuju každému, kdo dnes přišel, a že chce podpořit naši společnou věc. Budeme bojovat do posledních chvil, abychom vybojovali právo na naši pitnou vodu. Těžbu štěrku v této lokalitě bereme jako opravdový hazard, kterému musíme zabránit,“ prohlašuje předsedkyně pořádajícího spolku Za vodu pro lidi a obecní zastupitelka v Moravském Písku Hana Habartová. Zároveň za sdružení vyzývá politiky, aby pomohli ochránit blízký zdroj pitné vody. „My tady žijeme, my tady tu vodu pijeme a my tady tu těžbu nechceme,“ doplňuje předsedkyně.

Jak dodává ředitel hodonínských vodovodů Pavel Koubek, zdejší klíčové prameniště jen od roku 1993 do 2015 vydalo sto milionů kubíků vody. „To je třetina Lipna a pětkrát Brněnská přehrada,“ upozorňuje Koubek s tím, že od té doby dodal zdroj dalších pětadvacet milionů kubíku vody. „Tu dodáváme pro sto čtyřicet tisíc lidí na Hodonínsku, do části Břeclavska a části Kroměřížska. To chce náš stát všechno zahodit jenom proto, aby si jeden konkrétní subjekt vydělal neuvěřitelné peníze,“ dodává Koubek. Na adresu státu poté zní z několika úst slovo „hanba“.