Téměř kilometr dlouhý úsek cyklostezky se zakrojí do nynějšího pole. „Předpokládáme, že v příštím roce bychom měli všechno zvládnout,“ věří sudoměřický starosta František Mikéska s tím, že nová cesta pro cyklisty má už stavební povolení.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkNová cyklostezka nebude ale jen spojnicí pro místní, byť se po ní dostanou i žáci druhého stupně do školy, ale nabídne také nový povrch cykloturistům, kteří se dostanou na jih Moravy z větší vzdálenosti. Chystaná cyklostezka je totiž na trase Strážnické vinařské stezky, která přibližuje vyhlášené petrovské Plže a sudoměřický areál sklepů Starý potok. Navíc je součástí dálkové cyklotrasy č. 46 neboli Beskydsko-karpatské magistrály, která sem dovede cyklisty až z Těšínského Slezska.

Dále pokračuje směrem na slovenskou Skalicu. Naopak Strážnická vinařská stezka míří na západ, a to k technické památce na Baťově kanále Výklopníku. I tady Sudoměřičtí ve spolupráci se svazkem Obcí pro Baťův kanál plánují novinku. „Chystáme lávku v Sudoměřicích,“ potvrdila manažerka svazku Martina Kočvarová.

Nové přemostění má umožnit cyklistům i pěším dostat se přes unikátní vodní cestu vedle železničního mostu u Výklopníku. „Tato stavba je pro bezpečnost cyklistů bytostně důležitá. V současné době se lidé, kteří se chtějí dostat na přístav na Baťově kanálu, mají dvě možnosti, a to využít silniční most na silnici I/55 a dále pokračovat po naší nové cyklostezce, nebo přejít pěšky přes železniční most v blízkosti přístavu, což je zakázané a hlavně nebezpečné,“ upozornil starosta Sudoměřic.