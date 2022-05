Chystá kroje hlavně pro lidi v Dražůvkách, do jednoho se oblékla i miss Evropy

Účastníci výšlapu se shodovali na tom, že nová kaplička je krásná. Vysvětila ji dvojice farářů v závěru loňského roku, takže v okolní rostoucí zeleni má před sebou první sezonu. „Iniciátorem a stavebníkem nebyla obec, ale Martin Baják z Dražůvek. Obec poskytla pozemek," připomněla starostka Klára Čudrnáková. A nejen to. Zapotřebí byla také povolení, souhlasy a také vyjmutí plochy ze zemědělského půdního fondu.

Dominantou kapličky je pak obraz světice. „Jde o dílo malířky Dany Šťastné Flídrové z Prahy,“ sdělila starostka. Dcera Přemysla Otakara I. má v regionu své místo, Anežka totiž stála u počátků řádu křižovníků s červenou hvězdou, v jejichž správě je do současnosti farnost na druhé straně kopce, ve Věteřově. Stavbě kapličky předcházela sbírka, kdy dárci dali dohromady 111 tisíc korun.

Středověká cesta

K objektu zasvěceném svaté Anežce České vede cesta půlkilometrovým větrolamem, který místní vysázeli vlastními silami za několik sobotní brigád. „Byla tady stará úvozová cesta, která vedla dál směrem na Věteřov. Je dokázané, že vedla k Cimburku a na Kroměříž. Zřejmě už od středověku. Pokračovala dál kolem místa, kde je nyní obecní úřad, po hrázi rybníka dál směrem k místu, kde se vybíralo mýto,“ nastínila historii Čudrnáková.

Dalším plánům nahrává to, že ze sbírky na kapličku svaté Anežky ještě zůstalo kolem třiceti tisíc korun. „Po domluvě s farností se s touto částkou uvažuje jako s příspěvkem Dražůvek na kapličku, která by měla stát na místě, kde se setkávají katastry Dražůvek a Archlebova,“ ukázala starostka místo, kde by mělo vyrůst dvojče nové kapličky. Kolem by měla vést zatravněná tři metry široká spojnice mezi oběma obcemi, která bude určená pro pěší a cyklisty.

Pod ní už navíc letos zmizelo polomrtvé topolové stromořadí. To nahrazuje místními dobrovolníky provedená nová výsadba. „Dub lesní, javor klen, vrba bílá, jilm vaz či olše lepkavá,“ uvedl část pestré nové výsadby dodavatel nových dřevin Milan Sukeník.

Druhá polovina větrolamu blíž k Žandovskému mlýnu se má pak dočkat zdravotního řezu letos na podzim.