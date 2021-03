Nová vzduchotechnika v budově hodonínského městského úřadu na Národní třídě má přes léto přivádět na chodby vzduch v teplotě šestadvaceti stupňů. Přes zimu o pět stupňů chladnější. Jenže tuto zimu rozpálila městské zastupitele na vyšší teplotu.

Zejména poté, co se dověděli výsledek šetření kontrolní skupiny u této zakázky za téměř 1,7 milionu korun. „Do zadání výběrového řízení dá společnost výrobek, jehož je výhradním dodavatelem pro Českou republiku. Podle toho, co vím se ale kromě ní pak o zakázku nikdo nepřihlásil, protože neměl informace o tom, kolik stojí,“ upozornil Rostislav Blata, člen kontrolního výboru, který na posledním jednání městského zastupitelstva přednesl doporučení výboru.

Právník a opoziční zastupitel Vítězslav Krabička se navíc pozastavil i nad tím, že právě firma, která připravuje zadávací řízení také tendr získá. „Oslovených bylo pět firem, ale doručená byla jen jedna nabídka,“ připomněl Krabička.

Na zmíněné pochybnosti při zadávání zakázky upozorňoval přitom kontrolní výbor zastupitelstvo již loni. „Právních názorů na zadání zakázky může být víc, ale minimálně lidsky to bylo udělané špatně,“ řekl Blata.

Nové větrání



Kde: v chodbách Městského úřadu Hodonín, Národní třída



Kdy: od května do září 2018



Cena: 1,7 milionu korun



Zjištění kontrolního výboru: zadávací dokumentaci pro výběrové řízení připravila firma, která pak zvítězila; ve stavební deníku chybí změna použitého výrobku

Spolu s kolegy z výboru se shodli na usnesení, v němž navrhují další postup. Ten naposled jednomyslně schválili zastupitelé. Tajemnice městského úřadu má podle něj vypracovat právní stanovisko k této veřejné zakázce z konce minulého volebního období. Především s ohledem na to, jestli se společnost, která připravuje zadávací projektovou dokumentaci vůbec může zúčastnit výběrového řízení.

Dále má zjistit to, jestli firmu nezvýhodňuje i to, že je výhradní dodavatelem výrobku pro český trh. „A z jakého důvodu došlo ke změně klimatizační jednotky,“ ptal se za kontrolní výbor Blata. Požadovaný výrobek totiž nakonec ani firma nepoužila.

Podle odpovědi mluvčího městského úřadu Josefa Horníčka, se právní oddělení v současné době touto záležitostí ještě zabývá. Termín má do konce března. „Pro změnu klimatizační jednotky musel existovat důvod. Proč tomu tak bylo, je právě předmětem uložené kontroly,“ sdělil Deníku mluvčí. Zastupitelé by se měli pak závěry zabývat na nejbližší schůzi, která je naplánovaná na začátek května.

Podle informací od členů kontrolního výboru prošetřování důvodů pro změnu klimatizační jednotky navíc komplikovalo to, že referent, který měl na starosti technický dozor u zakázky, už pro městský úřad nepracuje.

Po městský úřad se vyjádřil jednatel firmy, která zakázku na větrání chodem provedla tak, že výrobek uvedený v zadávací dokumentaci brali jako referenční.

Jak se shodují některé organizace zaměřují se na boj proti korupci a střet zájmu, tak současná legislativa výslovně nezakazuje účast ve výběrovém řízení společnosti, která část zadávací dokumentace k zakázce vypracovávala. Avšak varují předtím kvůli tomu, že tomuto uchazeči může vzniknout neodůvodněná výhoda a navíc jde tím jde zadavatel proti principu transparentnosti a nediskriminace. Obecně proto doporučují do zadávací dokumentace vtělit podmínku, podle které se zpracovatel projektové dokumentace nesmí tohoto výběrového řízení zúčastnit. "Některé úřady to také řeší vnitřním předpisem pro zadávání zakázek malého rozsahu. U dotovaných projektů, to bývá podmínkou pro udělení dotace," přiblížil předseda protikorupční organizace Oživení Marek Zelenka.