Na palubní desce pod čelním sklem měl pak položený lístek s jednotlivými taxami. I s nástupní cenou, která činila dvacet korun. U zmiňovaných tax pak přiblížil nejčastěji uplatňovanou dvojici, a to pětadvacet korun za kilometr do blízkých obcí a dvaadvacet korun pro cestu do vzdálenějších lokalit.

„Nejčastěji jezdím tady po okolí, například Holíč, Dubňany, Ratíškovice, občas do Břeclavi. V Pohořelicích jsem byl včera a na příští týden mám dvě objednané cesty na letiště do Brna. Tady v Hodoníně si nyní volají lidi například pro odvoz z koupaliště,“ svěřil se zkušený řidič.

Leckdy si totiž musejí zavolat nebo vyplnit internetový formulář. Přesto se Deníku ceny u některých taxikářů podařilo zjistit, a to nejen ty zřídka uváděné na webu či sociálních sítích. Reportér Deníku proto vyrazil za taxikáři v Hodoníně například k vlakovému nebo autobusovému nádraží. Právě tam v parné červencovém odpoledne čekal na zákazníka například Rudolf Žádník.

„Pro Břeclav by byla už ta nižší,“ podotkl Žádník.

To řidič taxíku před hodonínským vlakovým nádržím, který se představil pouze jako Pedroš, jezdí především v noci. „Nyní chtějí lidé zavést většinou za zábavou nebo za osvěžením. Také odvážím v noci ty, kteří nemají přípoj na vlak,“ nastínil taxikář.

Rovněž se pokusil shrnout ceny v Hodoníně. „Místo ceny za kilometr se často používá pro samotný Hodonín fixní částka,“ sdělil.

Pro střed města jde o sedmdesát korun, zákazník se tak za tuto cenu může dostat od nádraží zhruba k restauraci U Špaka v blízkosti velkých kasáren. Za stovku by se pak cestující mohl dostat dál do místní části Bažantnice nebo na sídliště Jihovýchod. Cesta mezi „Bažulou“ a „Jižňákem“ by pak měla vyjít zhruba na sto padesát korun

Stejnou základní taxu pro Hodonín, tedy sedmdesát korun, uvádí na webu i společnost Fér taxi. S nástupní sazbou deset korun pro meziměsto mimo Hodonín a třiceti korunami za každý kilometr. Zájemce by měl zároveň počítat s tím, že každá minuta čekání taxikáře jej bude stát čtyři koruny.

Trochu odlišné ceny má na webu uvedené kyjovská taxislužba Cuták, orientační ceník je přitom na místní poměry velmi obsáhlý. Nástupní sazba počítá s dvaceti korunami a základní jízdné je třicet korun na kilometr, se zvýhodněním snížením této taxy po padesáti a sto kilometrech. Orientační cena pro cestu mezi Kyjovem a Hodonínem je 620 korun.

V samotném Hodoníně městský úřad evidoval v polovině července 49 autodopravců provozujících taxislužbu. „Z toho je dvaadvacet aktivních, tedy těch, co mají registrováno alespoň jedno vozidlo. Ostatní mají buď přerušenou živnost nebo nemají registrováno žádné vozidlo,“ sdělil Deníku mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Registrovaných vozidel je podle něj celkem 48, z toho je 40 s taxametrem. „Celkem je vydáno 148 průkazů řidiče taxislužby. V posledních letech jejich počet stoupá, vozidla se v podstatě jen obměňují,“ uvedl mluvčí. Informace o službách typu Bolt, Uber či Liftago město nemá, jelikož nepodléhají registraci.

Radnice navíc od roku 2017 poskytuje službu seniortaxi, a to pro své obyvatele nad pětašedesát let a ty s omezením pohybu. „Je o ni stále velký zájem. Zájemci si stále ve větším počtu žádají o vystavení průkazu, který je nutný pro využívání služby seniortaxi. Aktuálně je v evidenci více než jeden tisíc osob, které mohou službu seniortaxi využít,“ upozornil Horníček.

Loni přibylo 123 lidí, rok před tím 146 a letos do 30. června bylo vydáno 58 průkazů. „Evidujeme také zvyšující se počet jízd. V roce 2022 to bylo celkem 2 386 jízd, v roce 2023 už 2 628 jízd. V předchozích letech to bývalo v průměru okolo 1 200 jízd za rok,“ doplnil mluvčí radnice.