Mexické chutě ovládly gril u Kordulů v show Česko na grilu, postoupili

/FOTO, VIDEO/ Mám obrovský strach vypadnout v první kole. To bych pak nemohl jít ani mezi chlapy do hospody na pivo. Byla by to ostuda. Těmito slovy Dannyho Korduly z Nového Poddvorova startovala jedna z upoutávek na úvodní klání soutěžní reality show Česko na grilu s peprnými hláškami Zdeňka Pohlreicha.

Daniela a Danny v televizní show Česko na grilu. | Video: FTV Prima

Danny se svou dcerou Danielou vstoupili do soutěže skvěle a bez problémů postoupili. „Myslím si, že to bylo dobré i s představením soutěžících. Reakce od lidí nás oba potěšily. Ozval se mi také bratranec s tím, že nás chtěl víc vidět, jak grilujeme. Tak jsem mu odpověděl, ať se nebojí, že se ještě dočká,“ přibližuje Deníku rodák z Ratíškovic Danny Kordula. NEPŘEHLÉDNĚTE: Dvoumetrová kraslice zpestřuje průjezd Kyjovem, vítá jaro a Velikonoce S dcerou se mohli totiž bez obav těšit na druhé kolo. Vyhnuli se totiž rozstřelu, ve kterém hrozilo vyřazení ze soutěže, v níž o titul zápolí deset párů zapálených do grilování. „Grilama žiju. Grilujeme po celý rok, takže naposledy jsme grilovali žebra nebo steaky,“ podotýká Danny. Do Česka na grilu vstoupili s dcerou rázně, pikantně a jejich volné zadání provoněla kuchyně z poza Atlantiku. Ne náhodou zvolili výraznou inspiraci mexickou kuchyní, manželka Dannyho je totiž rodačka z Mexico City. VIDEO: Kyjov řeší bezpečí u nádraží. Alkohol, žebrání a drogy zakáže vyhláška Gril na dřevěné uhlí se tak mohl rozhořet. „Jde o nejpoužívanější gril a otec všech grilů. A poprvé s ním přišel právě Weber. Sám jej také mám, v soutěži jsme měli ten nejnovější,“ hodnotil Danny. Daniela s Dannym tak mohli servírovat steak taco s morkem a pikantní salsou. Do té měl ratíškovický rodák s dlouholetými grilovacími zkušenostmi z Chicaga připravenou papričku těžšího kalibru. Od té ale na úvod ustoupil. První intriky mezi soutěžícími Přesto porotce zahřála i varianta s Jalapeňo. „Měl jsem nachystané Habanero, ale nechtěl jsem to hrotit. Přesto měla volba papričky podle reakcí úspěch,“ prozrazuje jihomoravský milovník grilování, kvalitního hokeje a rockové muziky včetně AC/DC. A zároveň patriot. V medailonku se totiž pár objeví v tričkách s nápisem Nový Poddvorov BBQ. „Nechal jsem si ty trička udělat s tím, že v nich natočíme právě medailon. Ale jsme připravení v nich i soutěžit,“ říká Kordula. Zdroj: FTV Prima Druhý díl pořadu Česko na grilu začíná v sobotu třicátého března ve 20.15 na Primě. Diváci se mají těšit na první intriky mezi soutěžícími. „Jediné, co vám můžeme slíbit, je to, že při příští grilovačce se už tohle opakovat nebude. Porota nebude milosrdná,“ uzavřeli hodnocení porotců Zdeňka Pohlreicha a Martina Svatka po úvodním dílu moderátoři. Jeho výsledkem totiž byla remíza, díky čemuž v soutěži zůstává všech deset týmů. Moderování show se zhostili Patricie Pagáčová a Tomáš Zástěra.

