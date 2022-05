Uzavřený je nově úsek ve Svatoplukově ulice, tedy část dopravní tepny vedoucí silnicí první třídy na Slovensko. Uzávěra začíná na kruhovém objezdu, po němž projíždějí lidé do nákupních center. Mezi nimi byl v pondělí dopoledne například Cyril Prášek až z příhraničního Kuželova.

„Komplikované je to tady od chvíle, když stavba křižovatek začala. Čím půjdou dál, tím to bude horší. Do toho ještě přišlo omezení kvůli výstavbě nové cesty v Hroznové Lhotě,“ posteskl si.

Po objízdné trase se autem na nákup dostala také Marie Mírovská ze sousedních Vnorov. „Každá další uzávěra je komplikace, ale co se dá dělat. Když se tady dělají kruhové objezdy, s komplikacemi musíme počítat. Celé to trvá už poměrně dlouho, ale objezdy vítám. Dopravu urychlí, na světelné křižovatce by člověk jen stál,“ řekla řidička.

Dělníci silnici na trase I/54 ve Svatoplukově opraví. Místem kvůli tomu ale neprojedou osobní ani nákladní auta. „Kamiony jsou odkloněné přes Blatnici a Uherský Ostroh. Na náměstí Míru je vjezd pouze od kina podél Panského dvora,“ informovala mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková.

Zatímco řidiči mají smůlu, příležitost dostanou archeologové. Díky uzavírce prozkoumají terén v těsné blízkosti přilehlého kostela Panny Marie, kde se dříve nacházel hřbitov. Do práce se pustí o tři týdny dříve, než měli stavbaři v plánu. „Tím by se mělo předejít dříve hrozícímu časovému prodloužení celé stavby kruhových objezdů,“ upozornila mluvčí.

Archeologové budou ve Svatoplukově ulici pokračovat v záchranném výzkumu zřejmě od příštího týdne. Nejdřív ale musí stavbaři odstranit stávající povrch silnice nad místem posledního odpočinku, kde místní pohřbívali své blízké od třináctého až do devatenáctého století. V okolí nových kruhových objezdů pracovali archeologové už v uplynulých týdnech.

„Odkryli jsme tady sto padesát hrobů,“ sdělila Deníku Rovnost vedoucí archeologického výzkumu Michala Přibylová ze společnosti Archaia Brno. Ostatky pocházejí ze šestnáctého až devatenáctého století. Nejvíce však ze století osmnáctého.

U nebožtíků archeologové objevili i části oděvů, jako jsou knoflíky či spínadla. „Skoro každý z nich má v ruce růženec. Dochovaly se jak korálky, tak křížky s Kristem. Jsou tam také skleněné medailonky, v nichž je vložený obrázek svatého,“ popsala nálezy vedoucí výzkumu. Mrtví byli do země uložení v dřevěných rakvích sbitými hřebíky.

Jak informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková, právě záchranný výzkum archeologů může termín dokončení stavby prodloužit. „Termín dokončení prací na výstavbě okružních křižovatek ve Veselí nad Moravou je podle harmonogramu plánován letos v srpnu,“ připomněla Trubelíková.