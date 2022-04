Čelní střet kvůli srně? Policisté nehodu u Hodonína vyšetřují i po čtvrt roce

Centrem Veselí nyní projedou jen nákladní auta a autobusy. Pro ně funguje kyvadlová doprava přes stavbu. „Osobní auta úsek objíždějí po místních komunikacích, zejména kolem nádraží a Kauflandu,“ dodala Trubelíková. Dělníci také opraví povrch Svatoplukovy ulice.

Řidičům tranzitní dopravy projíždějícím Veselí doporučují silničáři využít objížďku přes Moravský Písek. Tam je ale kvůli opravám ve Veselí a v nedalekých Kunovicích hustý provoz. „Je to ještě horší, když otevřou závory u železničního koridoru. Auta se pak dají do pohybu směrem dál do obce. Možná se to ještě zhorší, pokud tady otevřou plánované štěrkoviště,“ řekl v půlce března řidič Slavoj Štefánek.

Největší opravy silnic na Hodonínsku:



Veselí nad Moravou: uzavírka na l/55 a l/54 kvůli stavbě kruhových objezdů, konec v srpnu



Archlebov: průtah obcí na I/54, omezení zřejmě od května do června



úsek Sudoměřice – Petrov: oprava silnice na I/55, termín omezení zatím neznámý



Vracov: výstavba náměstí a napojení na I/54, omezení do května



Lužice: práce v křižení I/55 a II/423, omezení do 17. dubna

Časovou rezervu by si měli dát i lidé projíždějící Vracovem. Zhruba v půlce hlavní cesty na ně čeká semafor. V souvislosti s výstavbou nového náměstí vzniká napojení na I/54. „První etapa začala už v únoru. Stavba silnice potrvá tři měsíce. Provoz je omezen na jeden jízdní pruh a řídí ho semafor. Lidé musí na hlavní jezdit jinudy než přes Nádražní ulici. Nejlépe přes Komenskou, Jiráskovu nebo Zahradskou ulici,“ vysvětlil vracovský starosta Jaromír Repík.

V létě silničáři začnou s opravou spojení mezi Sudoměřicemi a Petrovem na I/55. Půjde o opravu povrchu vozovky v délce 2,2 kilometru. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic zatím neznají přesný termín zahájení a související dopravní omezení. „Jsme rádi, že cestu opraví,“ pochvalovala si starostka Petrova Eva Mlýnková.

Dopravní komplikace mohou očekávat řidiči také na frekventované křižovatce u Lužic. Silničáři poslední březnovou středu začali s opravou povrchu silnice mezi silnicemi I/55 a II/423. „Omezení přizpůsobíme jednotlivým etapám stavby. Půjde například o sníženou rychlost na třicet kilometrů v hodině, provoz řízený policisty nebo semafory,“ uvedla Trubelíková. Omezení potrvá do 17. dubna.

Cestující se mohou místu vyhnout a využít značené objízdné trasy. Jedna varianta vede přes Dolní Bojanovice, Josefov a Prušánky zpět na silnici I/55. Další přes Moravskou Novou Ves, Mikulčice a Lužice.

V květnu má začít rekonstrukce průtahu Archlebovem. „Opravy se dotknou zhruba kilometru silnice. Hotovo by mohlo být za měsíc od zahájení stavby. Aktuálně řešíme vedení objízdných tras pro osobní auta,“ dodala Trubelíková.

ŠIMON HERMAN