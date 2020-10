Přes dva tisíce nakažených za dva dny. Tak zní nejaktuálnější covidová bilance Jihomoravského kraje. Denní nárůst nových případů je oproti přelomu října několikanásobný. Lokální ohniska se objevují i v místech, kde se shromažďuje nejrizikovější skupina – domovech pro seniory. Například v zařízení na Boskovicku nebo v Černé Hoře na Blanensku.

Koronavirem tam onemocněla velká část pečovatelek a nakažení jsou i mezi starými lidmi. Vedení domova zaslalo výzvu se žádostí o pomoc. „V současné době máme dvě profesionální pečovatelky na padesát seniorů. Hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni nám pomoct s péčí o seniory,“ stojí ve výzvě, která ve čtvrtek dorazila na portál Pomáháme Blansku z krajského zařízení.

Ten koordinuje práci dobrovolníků v regionu ve spolupráci se skauty, blanenským městským úřadem a charitou.

Vedení kraje zareagovalo v pátek. "Situace v Domově pro seniory Černá Hora je dnešním dnem stabilizovaná. Jihomoravský kraj pomohl zajistit dobrovolníky prostřednictvím dobrovolnického centra Masarykovy univerzity. V tuto chvíli s péčí o seniory vypomáhá osm dobrovolníků," uvedla krajská mluvčí Monika Brindzáková.

Podle ředitelky domova Věry Veselé mají už výpomoc dobrovolníků přislíbenou. „Situaci samozřejmě řeší i náš zřizovatel. Dorazit mají studenti z Masarykovy univerzity, musí to však sladit s výukou. Vše se zatím koordinuje. Pomoci dobrovolníků si moc ceníme,“ řekla Veselá.

Jana Čevelová z blanenské pobočky Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje uvedla, že u většiny nakažených v černohorském domově je postup nemoci mírný nebo bezpříznakový. Převažují horečky. „V současnosti jsou hospitalizovaní tři tamní senioři. Ale spíše z preventivních důvodů. Situaci monitorujeme a s vedením domova konzultujeme další postup,“ řekla hygienička.

Kolaps nemocnic

S velkým množstvím potíží se potýkají i menší nemocnice v kraji. Situace se zhoršuje každým dnem a s tím zesiluje i volání o pomoc.

Neakutní ambulantní péči v pátek přerušili v Blansku. „Do ordinací mají lidé chodit jen s akutními zdravotními problémy. V ostatních případech včetně vystavení receptů musí vše vyřídit po telefonu,“ uvedla ředitelka tamní nemocnice Vladimíra Danihelková.

V nemocnici navíc chybí kvůli nákaze desítky zaměstnanců. A stále jich přibývá. „Část personálu je nakažená nebo v karanténě. U dalších čekáme na výsledky testů. Některé ženy jsou doma na ošetřovném a hlídají děti. Výpadek se snažíme pokrýt dobrovolníky. Mediky, studenty a bývalými sestrami. Už zde pracují,“ doplnila.

Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková

Rovněž personální problémy má zařízení ve Znojmě, které se navíc nachází na hranici kapacity lůžek pro covidové pacienty. S pomocí starostů proto vyhlásila mobilizaci dobrovolníků. „O spolupráci nás požádal ředitel nemocnice Martin Pavlík, na schůzce se nás sešlo přes třicet starostů,“ uvedl starosta Jevišovic na Znojemsku Pavel Málek.

Má na starosti výzvu k dobrovolníkům, kterou včera v noci rozeslal kolegům do regionu a zveřejnil na internetových stránkách. „Z čísel vyplývá, že se situace nevyvíjí dobře a je možné, že Nemocnice Znojmo bude potřebovat pomoc každého z nás. Kdo je připraven, není překvapen, to je to, čím se teď musíme řídit a co může v budoucnu zachránit zdraví, možná i životy našich spoluobčanů,“ apeluje ve výzvě Málek.