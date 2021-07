Na Pískách se totiž nechystají jen nějaké kosmetické úpravy. „Půjde o obrovskou rekonstrukci. Prakticky na skeletu budeme stavět nový dům,“ přiblížil ředitel hodonínského S-centra Václav Polách.

Domov byl totiž původně projektovaný spíše pro klasické penzisty. Postupně tady ale přibývalo těch s omezenou soběstačností. Klienti domova se zvláštním režimem pak výrazně početně převýšili ty v domově pro seniory. Těm zůstalo jen jedno patro a část suterénu. „Domov je třeba nastavit na standard kvality dnešní doby pro převážně imobilní klienty,“ upozornil ředitel, a to včetně uživatelů s těžkými demencemi.

Nová podoba krajského S-centra, které bylo nastavené zhruba na 140 klientů, si zřejmě vyžádá finanční injekci v řádu několika stovek milionů korun. Snad i půl miliardy. „Včetně vybavení, zahrady, projektových dokumentací,“ podotkl ředitel.

Jak uvedla v úterý krajská radní pro sociální a rodinnou politiku Jana Leitnerová, při rekonstrukci se zaměří i na to, aby zařízení odpovídalo současným materiálně-technickým standardům, bylo komfortnější pro klienty i pro zaměstnance. "Také se chceme poučit z živelní katastrofy, která zařízení postihla, a zaměřit se více na možnosti evakuace. Řeč je i o snížení energetické náročnosti a úpravách s ohledem na měnící se cílovou skupinu klientů,“ doplnila radní Leitnerová s tím, že se nepočítá s výrazným snižováním kapacity zařízení ani s demolicí objektu.

Po tornádu se podařilo uživatele S-centra rozmístit především po jihomoravských domovech, případně u rodinných příslušníků. Po modernizaci objektu by se měli vrátit zpátky, a to i s více než stovkou zaměstnanců. „Když jsme řešili, co bude nyní s personálem, rozhodli jsme se nabídnout zaměstnancům přímé péče, aby posílili personálně ta zařízení, kam zamířili i klienti. Znají se, mají navázané vztahy, takže nám to dávalo i logiku. Velmi oceňuji, že opravdu všichni zaměstnanci z S - centra chtěli dál pokračovat v péči a práci a že jsme našli pro všechny místo,“ uvedla radní.

Ani nedělní bouřka neskončila bez újmy na rozsáhlé pětipodlažní budově. „Něco je sice zatečené, jelikož se nestihli dodělat všechny izolace, ale není to nic tragického. Zítra by se to mělo dávat do pořádku,“ sdělil v pondělí Polách.