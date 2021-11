Její podoba dostane podpis brněnského architekta Tomáše Havlíčka, který s ateliérem Letající inženýři obsadil medailové příčky v odborných soutěžích s kulturními domy v sousedním Rohatci a Ratíškovicích. Jeho návrh tamních dílen a odborných učeben základní školy se stal v roce 2018 stříbrnou stavbou roku Jihomoravského kraje.

I v Hodoníně projektant pročítá se zajímavým dřevěným skeletem. „Plášť je sice poměrně jednoduchý, ale je tvarovaný do střídavých vikýřů podobně jako na spolkovém domě v Ratíškovicích. Objekt je pojatý ale i trochu didakticky z oborů, které se tam budou učit,“ přiblížil architekt. Denní světlo má do budovy pokryté zřejmě antracitovým kabátem vstupovat především shora, ale okna se budou střídat i po stranách.

Novostavba má podle současných cen vyjít na více než šedesát milionů korun. Záměr výstavby dílen potvrdil před několika dny i jihomoravský hejtman Jan Grolich. „S jejich obnovou počítáme,“ řekl Deníku.

Dílny praktické výuky v oboru tesař a truhlář



Kde: Hodonín, v ulici K Hájence



Zničení: Tornádo zdevastovalo 24. června dílny tak, že následně museli hasiči provést jejich demolici



Současnost: Po dílnách zůstala na místě jen základová deska



Budoucnost: do dvou let by měly na místě stát nové dílny podle návrhu architekta Tomáše Havlíčka. Nyní je hotová architektonická studie a pracuje se na projektové dokumentaci.



Předpokládané náklady: více než 60 milionů korun

V současnosti učni pracují v provizorně uzpůsobených třídách v budově Integrované střední školy v Jilemnického ulici. „Jsou to sice plnohodnotné prostory, ale chybí v nich místo na větší stroje, potřebné ve výuce či pro přípravu materiálu. Významně nám pomáhají firmy v regionu, do nichž chodí na praxi žáci z vyšších ročníků oboru truhlář. Pracují tam na na úkolech a zakázkách, které u nás z prostorových důvodů nejsou možné,“ přiblížila ředitelka Integrované střední školy v Hodoníně Eva Schmidová.

Z tornádem zničených dílen, kde byl tehdy připravený na nový školní rok i materiál za desítky tisíc korun, nakonec dokázali zachránit alespoň část vybavení. „Před demolicí objektu se nám za pomoci hasičů podařilo zachránit, co šlo. Díky spoustě mravenčí práce jsme pak vybavení připravili na nový školní rok. I když žáci pracují v současných podmínkách, jsou připravení, aby se minimálně se ctí zúčastnili mistrovství republiky v oboru truhlář,“ upozornila ředitelka.

A nejen to. Ještě před stavbou nových dílen plánují ve škole zřídit řezbářský kroužek. „Chtěli bychom jej v příštím roce otevřít pro žáky posledních ročníků základních škol,“ doplnil učitel budoucích truhlářů Tomáš Měsíček.