„Hned na začátku jsme uvažovali o tom, jestli je budova staticky na tom tak dobře, aby se ji vůbec dalo částečně zrekonstruovat. Uvažovali jsme i o demolici, ale z toho sešlo. Mimo jiné jsme počítali s tím, že dotační podmínky umožní výstavbu nového domova pro seniory, a to v Rohatci," připomněl hejtman Grolich.

Nové S-centrum má splňovat nejvyšší standardy domova se zvláštním režimem s lůžky pro 120 klientů, moderním a bezbariérovým zázemím či trojicí výtahů. Celkem tady má být 86 pokojů, z toho 42 jednolůžkových, 34 dvoulůžkových, dále tady mají být například dva nadstandardní a další dva pokoje se dvěma lůžky pro obézní klienty.

Krajský radní pro investice Vladimír Šmerda oznámil, že většina pokojů bude jednolůžkových. „Stavební práce jsme soutěžili za 326 milionů korun, je to cena bez DPH. K tomu se bude muset přičíst vnitřní vybavení, takže částka ještě vzroste. Ale myslím si, že pokud dostaneme předpokládaných dvě stě milionů korun jako dotaci, že se nám to podaří dobře provést,“ řekl radní Šmerda.

O tendr v hodnotě stovek milionů korun se ucházelo pět zájemců. Nakonec zakázku získalo sdružení firem VW Wachal a Yucon CZ. „Těší nás, že jsme v soutěži uspěli, obzvlášť u takto významného objektu,“ uvedl předseda představenstva první z dvojice firem Ondřej Wachal.

Místo původních 140 penzistů, z nichž většina potřebovala každodenní péči, se v současnosti zaměstnanci S-centra starají jen o dvacítku klientů na detašovaném pracovišti v Kyjově.

„Stávající situace je taková, že máme dvacet zaměstnanců včetně technika, který bude mít na starosti stavbu. A dalších zhruba osmdesát zaměstnanců budeme nabírat průběžně, před zahájením provozu. Znamená to, že ke konci roku budeme muset oslovit jak bývalé zaměstnance, tak i ostatní zájemce, kteří by měli zájem o tuto práci aspoň zkusit. A doufám, že se nám podaří těch osmdesát zaměstnanců nabrat,“ řekl Deníku ředitel S-centra Václav Polách.

Jeho obavy vyplývají z trhu práce. „Zaměstnanců je málo, ani zahraničních pracovníků se nám nehlásí nijak moc. Navíc tam je jazyková bariéra a převážně u přímé péče je nutné, aby člověk uměl komunikovat v češtině, protože naši staří nebo starší senioři cizí jazyky moc nezvládali,“ vysvětlil ředitel.

Naopak ohledně naplnění obnoveného zařízení je situace jiná. „Tuto službu je potřeba rozjet co nejdřív. Myslím si, že naplnit lůžka nebude problém. Obavy mám spíš z obsazení personální,“ sdělil Polách. Počítá s tím, že asi šedesát procent klientů bude imobilních.

Do samotné budovy podle něj v posledním třičtvrtě roce už neteče. „Budova vysychá, dává se trošičku do kondice. Tak já doufám, že to bude v pořádku,“ podotkl ředitel.

Zároveň připomněl i počty nezvaných návštěvníků, kterých měli Na Pískách v řádu desítek. „Vloupali se nám tam převážně mladiství. Byl to asi takový sport. Vyhlášení výzvy, kdo se vyfotí v atriu a uteče. Dvakrát se podařilo, že je policie nebo bezpečnostní služba zadržela. Poprvé jsme to přešli tak, že dostali vyhubováno, podruhé už je odvezla policie a nahradili škodu,“ popisoval Polách.

Jinak během posledních tří let budova většinou zela prázdnotou. Přesto kolem S-centra bylo někdy poměrně živo. Vzniklo zmiňované detašované pracoviště pro dvacítku klientů v Kyjov. Kraj připravoval přesun zařízení v úplně nové podobě do Rohatce, kde vykoupil i pozemky. Na stole byla i směna mezi městem Hodonín a Jihomoravským krajem za školní komplex na náměstí Bohuslava Martinů.

Navíc kvůli možnému spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, krádeže, zpronevěry či poškození cizí věci podala v souvislosti s potornádovým vyklízením S-centra protikorupční organizace Transparency International trestní oznámení na státní zastupitelství. Podnět následně po několikaměsíčním prověřování policie odložila.