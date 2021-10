Úspěšnými aukcemi Tornádové víno nekončí. Společnost RSBC plánuje nákup dalších vín ze zasažených oblastí, která v budoucnu využije pro reprezentativní účely tak, aby byla podpora vinařů dlouhodobá a měla co největší užitek.

Do projektu, na němž spolupracuje holding RSBC s Nadací Via, bylo vybráno šest konkrétních malých vinařství z obcí Moravská Nová Ves a Hrušky, kterým tornádo nejvíce poničilo jejich vinohrady, vinařství i celé domovy.

Aukce, do níž putovalo rovných tisíc vín, vyvrcholila minulý týden benefiční dražbou v zahradě Artisème na pražské Malé Straně. Šest kartonů vín ze sklepů vinařů zasažených červnovým tornádem se vydražilo za sto dvacet tři tisíc korun. Celkem tak na obnovu zničených vinohradů a vinařství poputuje více než tři sta padesát tisíc korun.

