Ta mimo jiné už od města po elektronické aukci koupila v roce 2017 v Dobrovolského ulici blízkou budovu. Dříve sloužila základní umělecké škole, a to ještě déle. Po rozsáhlé proměně tady nabízí své služby například kavárna Thomas Johann kafé, upomínají na zdejšího rodáka a prvního československého prezidenta, prodejnu svítidel nebo masáže. S blízkým zbořeništěm „Lidušky“ měl Elvorev jiný záměr. „V minulosti jsme tento objekt chtěli koupit za účelem komerčního využití kancelářských prostor, ale netušili jsme, že souhlas s prodejem by přišel při vybudování prostor pro lékařské využití, tato myšlenka je pro nás také zajímavá a hodláme se jí v našem projektu plně věnovat,“ uvedl jednatel Pávek s tím, že bude rád za spravedlivou soutěž o pozemek.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Jím nabízených pět milionů i s daní je vyšší částka než 3,7 milionu korun, s níž město počítá v návrhu kupní smlouvy s hodonínskou společností Reag Plus, která chce na nyní městské parcele postavit vaskulární centrum evropské úrovně. „Již nyní disponujeme špičkovými technologiemi na úrovni západoevropských nemocnic a lékařským personálem s mezinárodním vědeckým renomé,“ uvedl v žádosti o koupi pozemku lékař a jednatel společnosti Reag plus Jiří Matuška. Nyní tak čeká na rozhodnutí zastupitelstva o koupi parcely, aby se mohli architekti pustit do další projekční práce na novém středisku.

VIDEO: Změny v ulicích Hodonína. Léta zbořenou "lidušku" vystřídají lékaři

Přitom znalecký posudek sice stanovil cenu pozemku v místě a čase obvyklou ve výši 2,4 milionu korun, ale ekonomický odbor radnice doporučil zveřejnění záměru prodeje za cenu nejvyšší nabídce. K městem zveřejněnému záměru prodat parcelu předem vybranému zájemci, který tady má provést stavbu nestátního zdravotnického zařízení byl ale nejzazším termínem pro vyjádření už devatenáctý červen. „K dnešnímu dni se ke zveřejněnému záměru vyjádřil jeden člověk, který v žádosti uvedl, že je jejím záměrem vybudování polyfunkčního domu se zdravotnickými prostory, které hodlá nabídnout mladým lékařům a vybudování jedné bytové jednotky,“ sdělila v pondělí odpoledne mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková. K otázce, jaká jsou kritéria pro výběr například zájemců s podobným záměrem, se ale zástupci města nevyjádřili.

Návrh kupní smlouvy se společností Reag Plus s doporučením radních pro schválení mají městští zastupitelé už v programu úterního zastupitelstva, které začíná o půl čtvrté odpoledne. Přitom o plánech prodeje se vedení radnice zmiňovalo nedlouho po tom, co zbořeniště Lidušky v roce 2018 Hodonín koupil v exekuční dražbě.