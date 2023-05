To je případ obnovy více než pětikilometrové části mezi Břeclaví a křižovatkou u Moravské Nové Vsi. Z Břeclavi na Hodonín sice stačí kvůli omezené rychlosti dát jen trochu nohu z plynu, ale opačný směr silnice opravované za sedmasedmdesát milionů korun je zcela uzavřený. Místo něj slouží vytížené objízdné trasy.

„Jezdím přes Prušánky a Moravský Žižkov. Průjezd oběma obcemi je ve špičce zasekaný. A hlavně se objízdné silnice se začínají rozpadat,“ svěřil se svými zkušenostmi při cestách na Břeclavsko Adam Brázda, který jezdí denně za prací z Hodonína do Podivína.

Podobně situaci viděla i Kateřina Helešicová, když jela z Hodonína do Břeclavi. "V pondělí jsem jela přes Moravský Žižkov na Břeclav, a je to fakt katastrofa. Ale kdyby se nejelo jinudy, tak se ta pětapadesátka nikdy neopraví. Tak zbývá jen doufat, že potom se opraví i ty cesty, co po nich vedly objížďky," uvedla řidička.

Podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíkové mají opravy silnice I/55 mezi Moravskou Novou Vsí a Břeclaví skončit v květnu. I když silničáři akutně řeší sjízdnost objízdných tras drobnějším vyspravením, pořádná náplast může přijít na řadu až se doprava vrátí na hlavní silnici.

„Řešíme to většinou tak, že předtím než se začnou objízdné trasy používat, tak se monitoruje stav této silnice. Jakmile oprava skončí a objízdné trasy se přestanou používat, tak se stav opět na základě předchozího posouzení srovná. Následně se vyhodnotí poškození a to, jak je budeme opravovat,“ vysvětlovala mluvčí.

Opravy pětapadesátky odstartovaly poslední březnový den. Na zhoršení kvality cest na objízdných trasách se od té doby shodují lidé v Moravském Žižkově i v sousedních Prušánkách, kde je v současnosti k vidění za hodinu i 150 kamionů. Také tam v souvislosti s nárůstem dopravy nasadili strážníky, aby například kontrolovali dění u přechodů.

„Kontrolují také objízdnou trasu a každodenně tady měří rychlost. Navíc ji měří i státní policisté,“ upozornil starosta více než dvoutisícové obce Zbyněk Němeček s tím, že také už padají pokuty. Největší dopravní nápor pozorují v Prušánkách v pondělí.

Další zdržení čeká na řidiče u hodonínské místní části Pánov, kde se někdejší křižovatka smrti mění v kruhový objezd. Tady má být v květnu provoz řízený kyvadlově jedním pruhem. „O přesném termínu zahájení změny v dopravě budeme s předstihem informovat,“ ujišťovala mluvčí silničářů.

Pro řidiče, kteří dříve projížděli křižovatkou z vedlejší trasy od Ratíškovic či Hodonína, tak budou ještě v nejbližších týdnech platit stejné objížďky vedoucí především přes Dubňany.

Někteří řidiči se snaží využít pro objížďku silnice v okolí Rohatce. V tamní Kolonii ale často narážejí na čekání u železničního přejezdu se závorami. A také na semafory, které na I/55 řídí provoz kvůli výstavbě podchodu. Ten má být hotový do konce května.

„V červnu bychom jej chtěli mít otevřený,“ doplnil rohatecký starosta Jarmil Adamec.

To na Horňácku si na začátek opravy části tahu na Slovensko, silnici I/71, budou muset ještě chvíli počkat. Dělníci se tam pustí do obnovy problematického úseku posetého výmoly ve Velké nad Veličkou, v blízkosti odbočky na Javorník. „Začátek prací plánujeme v květnu. Přesný termín zahájení a související dopravní omezení ještě upřesníme,“ dodala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Trubelíková.

Opravy na Hodonínsku

I/55 Břeclav - Moravská Nová Ves: omezení do června, rekonstrukce silnice, náklady 77 milionů korun, objízdná trasa přes Prušánky



I/55 Hodonín, Pánov: omezení s kyvadlovou dopravou do konce května, zprovoznění v červnu, výstavba okružní křižovatky se silnicí II/432, náklady 18,4 milionu korun



I/55 Rohatec: omezení kyvadlová doprava se semafory do konce května, výstavba podchodu pro pěší a cyklisty pod I/55, náklady i s navazující cyklostezkou 21 milionů korun



I/71 Velká nad Veličkou: oprava části silnice v blízkosti odbočky na Javorník, zahájení prací v průběhu května



