„Svědectví osob přítomných po zásahu tornáda vykreslují velice bizarní příběh. Působí to, jako by si všichni řekli, že cokoliv v poničené oblasti je odepsané, a tudíž volně k dispozici. Na toto se rozhodně musí podívat orgány činné v trestním řízení,“ sdělil právník Transparency Jan Dupák. Upozornil také na to, že páchání trestných činu v tehdy vyhlášeném stavu nebezpečí je přitěžující okolností vedoucí k vyšším trestním sazbám.