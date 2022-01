Mezi Moravským Pískem a Bzence totiž už mají první nálezy. Přitom stroje odkryly jen prvních osm set metrů ornice z více než čtyřkilometrového úseku. „Zaznamenali jsme tady velké množství archeologických situací, tedy tmavých skvrn v podloží,“ přiblížil vedoucí archeologického výzkumu Jan Vízner. Do prvních výkopů se chce s kolegy vrhnout v příštím týdnu.

Už nyní se ale objevily kousky více než tři tisíce let staré keramiky. „Zatím ji předběžně datujeme do mladší doby bronzové,“ uvedl archeolog.

Po současných přípravných pracích, mezi něž patří skrývka ornice, kácení dřevin nebo pyrotechnický průzkum, má přijít na řadu samotná stavba. Více než miliardovou zakázku ale republikové Ředitelství silnic a dálnic neuzavřelo. „Termín pro podání nabídek byl vzhledem k dodatečným dotazům uchazečů prodloužen do čtrnáctého února,“ sdělila mluvčí silničářů Lucie Trubelíková.

Kromě hlavní trasy tady budou stavbaři pracovat na čtyřech mostech, třech protihlukových stěnách v celkové délce přesahující kilometr. „Předpoklad zahájení prací je v letošním roce a dokončení v roce 2025,“ uvedla Trubelíková. Úsek zakončí mimoúrovňová křižovatce Bzenec, kterou dálnice na několik let vyústí na silnici I/54. Podle informací silničářů by totiž navazující etapa do bzeneckého přívozu měla mít v roce 2025 teprve územní rozhodnutí. Stavět se tak má nejdříve v roce 2028.