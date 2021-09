Dopolední program zaměřili pořadatelé na školy, ten odpolední pak na širší veřejnost. Samotná organizace má v současnosti stovku členů a je zaměřená pro lidi od patnácti let z okresu Hodonín. „Členem se může stát zrakově postižený člověk, jeho průvodce či rodinný příslušník. Tedy i ti, na které se nevidomý člověk spoléhá,“ vysvětlila vedoucí. Ta je navíc i členkou Výkonného výboru sekce showdownu České svazu zrakově postižených sportovců. Právě showdown, sport připomínají stolní tenis s brankami, si mohli vyzkoušet zájemci ve stanu u kyjovské radnice.

Ty si mohly nejen užívat pestrý program. Navíc lidé se zdravým zrakem dostali možnost vyzkoušet si na chvíli život ve tmě včetně jeho úskalí. „Takovou velkou prezentaci děláme úplně poprvé. Chtěli jsem se totiž víc přiblížit veřejnosti, ukázat, že tady jsme a co děláme,“ přiblížila vedoucí kyjovského pracoviště SONS a sociální pracovnice Hana Vrtková, která do místní organizace vstoupila už v roce založení.

/VIDEO/ Narozeniny ve tmě neboli slavte s námi. To je název akce kyjovského sdružení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), které si letos připomíná třicet let od založení. Před radnici a kulturní dům v Kyjově přilákala v pátek stovky lidí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.