Současná stavba má podle posudku předpokládanou životnost dvacet let. „Dopředu jsme věděli, že nám skončí nájemce. Tak jsme přichystali projekt výstavby zhruba třiceti bytů, které by byly prodávané jednotlivě zájemcům,“ přiblížila jednatelka hodonínské Městské bytové správy Jana Bimková.

Už při studii evidovala desítku zájemců. Předběžná cena metru čtverečního nového bytu se držela pod čtyřiceti tisíci korun. Jenže pak dostal developerský projekt městské společnosti stopku. „Bohužel nám ho rada města neodsouhlasila. Byli jsem ve fázi studie, měli jsme to propočítané, poptali jsme i banky o úvěr, kde jsme dostali velice solidní podmínky. Po městu jsme nechtěli ani korunu,“ přiblížila Bimková.

Vedení města se však rozhodlo jít jinou cestou s tím, že by tamní pozemkem i se stavbou vykoupilo. „Po dohodě s městským architektem se bude řešit konkrétní využití,“ uvedl mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček s tím, že stavba nového bytového domu tak může být jednou z variant budoucího využití. Samotnou koupi ale ještě musí schválit zastupitelstvo.

Špatná komunikace

S koupí majetku souvisí i jeho ocenění. Proto si město objednalo znalecký posudek, který měl ocenit pozemek i s budovou. Ten Městská bytová správa dostala od radnice až poté, co si o něj požádala podle zákona o svobodném přístupu k informacím. „Myslím si, že není potřeba to řešit využitím tohoto zákona. To jen svědčí o špatné komunikaci. Určitě by bylo zajímavé tady postavit tří či čtyřpodlažní dům s byty, které město potřebuje,“ vyjádřil se právník a opoziční zastupitel Vítězslav Krabička.

Oslovení lidé z okolí by přivítali hlavně zlepšení nynějšího stavu, a to buď novou výstavbou nebo i opravou současné stavby. „V objektu dosti vzlíná zemní vlhkost. Předpokládaná další životnost je dvacet let,“ uvedl v posudku znalec Petr Urubek. Cenu celé nemovitosti odhadl na šest milionů korun.

Kolem ní se nachází především bytové domy sídliště Bažantnice. Na jehož první fázi začali pracovat stavební dělníci už v roce 1952. O čtyři roky později měl již zřejmě stát také přízemní dům v Patočkově ulici. Původně měl sloužit jako prádelna s kotelnou.

Patočkova 4

Kde: V centru sídliště Bažantnice v Hodoníně

Kdy: Postavený asi 1956

Využití: Původně dům sloužil jako prádelna s kotelnou. Později jej používal okresní podnik bytového hospodářství a následně Městská bytová správa, která je také pronajímala.