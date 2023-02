Tropický skleník v Hodoníně přitáhl dav lidí. Od jedovaté rostliny se drželi dál

/VIDEO/ Vlhkost deštného pralesa ve čtvrtek odpoledne obklopila přibližně šedesátku lidí, kteří se zúčastnili komentované prohlídky tropického skleníku v zahradě nemocnice v Hodoníně. Vzácné cykasy i další rostliny, včetně těch vysoce jedovatý či křížence citronu s grepem představil příchozím zahradník Karel Martinec. „Bylo vidět, že lidé jsou spokojení. Chceme skleník a jeho exponáty dostat do povědomí, aby také Hodoňáci věděli, co tady mají. Jezdí sem totiž návštěvy z celé republiky i ze Španělska. Řada místních ale ani neví, jak zajímavou sbírku rostlin tady mají,“ řekl Martinec. O skleník a zdejší květenu i letní zahradu se stará posledních deset let.

Komentovaná prohlídka botanickým skleníkem hodonínské nemocnice se vzácnými cykasy i dalšími exponáty ze všech koutů světa. | Video: Petr Turek