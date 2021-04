Třeba v Brně. „Přípravy na sezónu jsou v plném proudu i přes to, že stále není jisté, kdy opravdu bude moct začít a jaká bude její podoba,“ poznamenala mluvčí brněnského turistického informačního centra Adéla Nováková.

Jak dodala, zástupci centra letos plánují pokračovat v podpoře individuální turistiky, poznávání autentických zážitků a objevování nových míst. „Tento přístup se maximálně osvědčil právě v loňském roce a letos v něm budeme pokračovat.Ať už v destinační nabídce nebo ve formě letních festivalů, které celé léto rozžívají malými produkcemi různá místa v centru města,“ doplnila Nováková.

Sezónu 2021 bude provázet projekt Brno INdustrial, který představuje industriální minulost města. „Čtyři pěší a jedna vyhlídková trasa minibusem představí textilní historii Brna a takzvaný Moravský Manchester. V blízké době nás také čeká otevření industriální stezky kolem řeky Svitavy, která vznikla z participativního rozpočtu města Brna,“ zmínila Nováková.

Přibudou i nové tematické jarní prohlídky, trasy minibusu či audio průvodce. Letos se navíc návštěvníkům otevřou dveře protiatomového krytu civilní obrany Denis pod Petrovem. „Nyní probíhají poslední bezpečnostní práce a zajištění krytu, aby mohl být brzy veřejnosti zpřístupněn,“ sdělila Nováková.

Nestůj, cestuj…

Podle Martiny Grůzové z Jihomoravské centrály cestovního ruchu ovlivní podobu letošní sezóny pandemie. „Konkrétní podoba bude záležet na vládních opatřeních. Pro letošní rok jsme plánovali kampaň „Nestůj, cestuj…“, která však byla kvůli situaci odložena. Dokud se stav nezlepší, budeme se zaměřovat na propagaci méně známých míst a výletů mimo davy. Turistické cíle rozhodně nezaháleli a pro návštěvníky připravili spoustu novinek. Třeba zpřístupněnou středověkou strážní věž s vyhlídkovým ochozem na státním zámku Vranov nad Dyjí, návrat Slovanské epopeje do Moravského Krumlova nebo nový prohlídkový okruh v Moravském krasu," přiblížila.

Jak doplnila, z nedostatku turistů obavy nemají. „Lidé se chtějí bavit a potřebují si odpočinout. Po době plné omezení a náročných podmínek je touha po cestování silná. Pokud budou nastaveny jasné podmínky, za kterých mohou lidé cestovat a poskytovatelé služeb fungovat bezpečně, věříme, že zájem návštěvníků bude velký," řekla Grůzová.

Na návštěvníky se těší i na brněnském hradě Veveří, kde zrovna dělníci budují nové elektrické vedení. „Pracuje se i v paláci v hlavní prohlídkové trase,“ popsala kastelánka hradu Lenka Uedlová.

Opravy elektřiny by měly skončit do konce června, práce v paláci pak na konci prázdnin. „Návštěvníci by se k nám měli podívat o něco dřív s tím, že se tam bude nadále pracovat,“ dodala Uedlová.

Loni o polovinu méně

Až instituce otevřou, se těší i studentka Petra Hlaváčková. „Jakmile to bude možné, rozhodně se chystám vyrazit někam na výlet. Protože jsem si zamilovala Pálavu, tak se vydám tam. Letos mě nejvíc láká zámek v Mikulově. Loni jsem třeba navštívila Lednicko-valtický areál,“ svěřila se.

V loňské sezóně přišly památky v kraji o řadu návštěvníků kvůli pandemii koronaviru. Podle Českého statistického úřadu proti roku 2019 v Jihomoravském kraji klesl loni počet hostů téměř o polovinu. „V roce 2020 navštívilo Jihomoravský kraj 1,16 milionů osob, meziročně jejich počet poklesl o více než pětačtyřicet procent, tedy o 975 tisíc osob. Úbytek zahraničních hostů byl výraznější, v kraji se jich ubytovalo jen lehce přes 205 tisíc, což je o více než sedmdesát procent méně než v roce 2019,“ vyčíslila za Krajskou správu Českého statistického úřadu v Brně Veronika Dohnálková.

Velkou náhradou pro cestovní ruch a atrakce v kraji bylo léto, kdy četné památky trhaly rekordy návštěvnosti. „Covid loňský rok ovlivnil, změnila se hlavně skladba návštěvníků města, ale návštěvnost top památek i venkovních akcí byla mnohdy rekordní,“ potvrdila mluvčí turistického informačního centra Nováková.

Přesto je ale odvětví silně ekonomicky zasažené. „Přestože letní měsíce loňského roku byly z pohledu cestovního ruchu úspěšné, nemohly nahradit výpadek celého zbytku roku. Ani letošní rok nebude tím, který by zahojil ztráty. Cestování bude pod taktovkou pravidel, návštěvy památek a turistických cílů s omezeními. Přesto doufáme, že se podaří nastartovat turistickou sezónu co nejdříve a také ji co nejvíce prodloužit," uvedla Grůzová z centrály cestovního ruchu.