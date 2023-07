Výstup po 177 schodech na rozhlednu a pak nádherné výhledy z Travičné do okolí. Nebo také relaxace pod rozhlednou. Tuto novinku s například už velice oblíbeným zavěšeným kruhem nabízí odpočinková zóna.

Relaxační zóna pod rozhlednou a výhled z rozhledny Travičná. | Video: Deník/Petr Turek

Navíc je ve vyhledávaném stínu stromů. „U rozhledny jsme vytvořili Relaxační zónu, která je z přírodních prvků. Chtěli jsme tak příchozím nabídnout místo, kde se mohou zastavit a nějakou tu chvilku tady strávit. Mohou se tady třeba pokolébat, zaposlouchat se do zvuků lesa a do zpěvu zdejších ptáků,“ přiblížila starostka Tvarožné Lhoty Martina Bílová.

Nové místo nad obcí se zároveň snažili vytvořit tak, aby zapadlo do okolní krajiny, a to včetně materiálu. Je tady využité obecní dřevo. „Prvky navrhla jedna šikovná maminka. Myslíme si, že je to moc hezké,“ doplnila starostka.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Za návrhy zdejších atrakcí jsou rozpracované nápady Ivy Zálešákové. „Jsou zaměřené jak na praktičnost, tak také na to, aby prvky šly rychle vyrobit,“ vysvětlila tvůrkyně návrhu. Ještě dokončuje pátrací hru pro děti. Listy se zadáním by mohly být na rozhledně k dispozici už příští týden.

Kromě ležení a houpání v kruzích s nosností 230 kilogramů nebo sezení na některé z laviček či v dřevěné chýši mají hosté možnost se také protáhnout v pavučině i na lezecké ministěně, která je oboustranná. „Na jedné straně je dřevěný trůn pro krále lesa a na druhé straně je možné vyzkoušet lezení,“ přiblížila starostka.

Zajímavá je také lesní laboratoř s velkou lupou. K vidění jsou tady i domečky skřítků. O provedení relaxačních prvků se postaral restaurátor Josef Buček z blízkých Sudoměřic. „Udělal to velice pěkně. Spolupráce byla úžasná,“ podotkla Zálešáková.

Nová Relaxační zóna na Travičné je zdarma, stejně jako koupání na nedaleké Lučině. „Jde tak o velice levnou variantu výletu,“ podotkla Bílová.

Pod Travičnou otevřeli nový Singletrail

Vyhledávaná blízká rozhledna na bělokarpatském vrchu s nadmořskou výškou 380 metrů je pak otevřená v červenci a v srpnu každý den od desíti hodin ráno do osmnácti večer. Pod rozhlednou se navíc nachází přírodní výletní areál Salaš.