„Díky tomu, že se otevře Baťův kanál, nastává situace, kdy se řeka Morava stane ještě zajímavější. Jsem přesvědčený, že je potřeba dělat služby dobře , ne je jen nějak plácat. A holt je potřeba si přiznat, že nemám na to, abych to dokázal dělat tak, jak si to představuju. Není možné dělat plavbu, plovoucí kavárnu, restauraci Srub a půjčovnu na sto procent. Jsme na to jen dva, nejsou lidi. Kdyby aspoň nějací brigádníci půjčovali lodičky,“ řekl kapitán.

Rozhodnutí o prodeji přístaviště s návštěvností kolem sto tisíc lidí souvisí podle něj s dokončením prodloužení Baťova kanálu až do Hodonína.

Podnikání u řeky Moravy zahájil už na začátku devadesátých let . Od pohostinství jeho cesta vedla na vodu, k postupně se rozšiřující flotile různých plavidel.

Zároveň to i dál rozvedl. „Když jste na lodi, nemůžete půjčovat. Když jste v hospodě, tak nemůžete být na lodi. Pro toho, kdo podnikatelsky uvažuje a má podnikatelského ducha, se v této situaci nabízí vrcholná možnost pro to, aby sem vstoupil. Ten potenciál je totiž velký, bude dobře, když se využije, a já k tomu takzvaně nabízím klíče. Hodonín by tuto šanci neměl zaspat,“ vysvětlil Ondruš.

Podle něj lze navíc očekávat, že konkurence v plavbě na Baťově kanále bude veliká. Ani zřízení půjčovny lodí není podle něj vůbec jednoduché, a to jak administrativně, tak kvůli přístupu k vodě.

Jak dále Deníku sdělil, sice se už objevily zajímavé nabídky, ale týkaly se jen plavidel.

„Ty by ale dotyční odvezli z Hodonína, což je mi trošku líto,“ podotkl s tím, že se pokud neobjeví vhodný zájemce, tak ale přece jen v poskytování služeb na vodě pokračoval.

podívejte se, jak bude vypadat prodloužení Baťova kanálu do Hodonína

Prodloužení Baťova kanálu do Hodonína. | Video: Ředitelství vodních cest

Centrum vodní turistiky Přístaviště U Jezu v těchto dnech realitní weby nabízejí za 5,3 milionu korun.

Hodonínské přístaviště se má dočkat u břehu podstatné změny, kterou je jeho rozšíření. To plánuje republikové Ředitelství vodních cest a má předcházet zmiňovanému splavnění Baťova kanálu až do Hodonína. K tomu má dojít díky dokončení plavební komory Rohatec/Sudoměřice a prodloužení unikátní vodní cesty do řeky Moravy.

Práce mají být hotové do konce listopadu příštího roku. Díky tomu budou moc pak lodě připlout až k hodonínskému přístavišti, a to v plavební sezoně 2026.

„Nic se nemění a platí dříve uvedené,“ potvrdil Deníku mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.