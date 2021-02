Když jsem přijížděl do Milotic od Vacenovic, tak jsem hned při vjezdu do obce jsem zahlédl u fasády základní školy lešení. Na čem se tam pracuje?

Pro školu jsme loni získali dotaci 13,5 milionu korun na rekonstrukci kuchyně a pak ještě přes deset milionů na půdní vestavbu. Mají tam být čtyři odborné učebny, sociální zařízení a kabinety. Máme tak o patro vyšší školu. V příštím školním roce by tak žáky měly přivítat čtyři nové učebny, a to dvě jazykové, jedna počítačová a jedna pracovní s dílnami. Ve zmiňované kuchyni vaří nejen pro děti mateřské a základní školy zhruba čtyři sta porcí, ale ještě denně zhruba sto porcí pro další strávníky, zejména ty starší. Kuchyně konečně odpovídá požadavkům jednadvacátého století.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkTo ale nejsou všechny připravované novinky ve škole, že?

Ano, máme pro školu podanou ještě jednu žádost o dotaci. Podlaha tělocvičny, která je z počátku osmdesátých let, totiž už neodpovídá současným normám. Chtěli bychom tam dát i podlahové topení. Na jaře bychom měli vědět, jestli finanční podporu získáme. Pokud se to nepodaří, tak bychom do rekonstrukce šli v příštím roce z obecních peněz. Tělocvičnu využívají nejen žáci školy, ale i hasiči, fotbalisté i skauti. Ještě jsme si nechali zpracovat studii na školní fotbalové hřiště i se zázemím. Před tělocvičnou jsme ještě nechali vybudovat parkoviště pro osobní auta, abychom trochu ulehčili dopravě před stavbou bytových domů za školou.

Těch má být kolik?

Měly by tam být čtyři bytové domy po šesti bytech, takže celkem by tam mělo vzniknout čtyřiadvacet bytových jednotek. Developer počítá s tím, že by mohl začít stavět v tomto roce. Předpokládá se, že byty obsadí.

A rodinné domy?

Pro nás je prioritou lokalita Závistě, směrem k Dubňanům, kde je plocha pro pětapadesát rodinných domků. Situace je ale stížená tím, že půdu tam má osmadvacet vlastníků. Vidím tam obrovský úkol s tím, že by obec lokalitu zasíťovala. Zájem o stavební pozemky je. Máme převis žádostí o bydlení.

Když se trochu vrátím, k cestě od Dubňan a Mistřína, tak jsme u kulturního domu. Toho se vám už část podařilo opravit, zato parkovací plochy zůstávají v celkem neutěšeném stavu…

Kulturák opravujeme postupně. Spravila se kuchyně, vestibul. Máme připravenou studii na celý kulturní dům, včetně vylepšení jeho ozvučení a fasády. Ta by měla být ještě v tomto roce. Pro okolí kulturního domu bychom chtěli získat dotace, které mají být určené na veřejné prostranství obcí. Kromě zmíněného parkoviště bychom chtěli upravit i vstupní portál. Součástí projektu je i zastřešená část pergoly, kam by se mohl rozšířit například košt vína. Navíc bychom chtěli pokračovat v úpravě prostoru také směrem ke hřbitovu, kde vznikl lesopark i s nějakým mobiliářem.

Pokud se podívám na druhou stranu silnice, do sportovního areálu, tak tam už jste také s modernizací někde na půli cesty?

Poslední novinkou je workoutové hřiště. Projektant teď pracuje na studii úprav celé tamní plochy, včetně té za tribunou. Tam bychom chtěli freestylové hřiště. Tlačí na to rodiče i děti, aby měly, kde jezdit na koloběžkách a kolech. Společně s fotbalisty se modernizovalo zázemí, včetně kabin, které jsou slušné. To ale nejde na první pohled vidět. Naopak vidět jde tribuna ze sedmdesátých let, která se zatím zabezpečila a natřela.

Novinky ale plánujete také s poštou, že?

Ještě se dodělává projektová dokumentace a chceme požádat i o dotaci. Každopádně zde chceme postavit tři byty. Chceme tady využít prostoru, co nabízí budova pošty, kterou obec koupila před pěti lety. Rádi bychom tady vytvořily takovou osu bydlení, za poštou jsou totiž byty pro seniory a dál pak sociální byty.

Pošta je poměrně v centru obce, co tady stálo dříve?

Byl tam starý obecní úřad, léta tam fungovalo kino a byla tam také masna. Potom se tam ale postavila nová budova, a to jako pošta. Ta bývala dříve tam, kde je nyní penzion u zámku.