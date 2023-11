U Sudomeřic vzniká nová plavební komora. Podívejte se na záběry stavby z výšky

/FOTO/ Až do Hodonína bude do pár let splavný mezi turisty oblíbený Baťův kanál. Dělníci pokračují ve stavbě nové plavební komory Rohatec/Sudoměřice, součástí rozsáhlých změn je i oprava jezu a úprava navazujícího koryta Radějovky. Ředitelství vodních cest zveřejnilo nové fotografie z aktuálních prací.

Stavba plavební komory Rohatec/Sudoměřice a úpravy říčky Radějovky. | Foto: Ředitelství vodních cest