„Čeká nás demolice původního mostu a výstavba nového,“ potvrdila mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková s tím, že hodnota investice i bez daně dosahuje téměř k sedmi milionům korun.

Nový most bude mít železobetonovou monolitickou konstrukci založenou na mikropilotech. Řidiči se mají po tomto novém přemostění na tahu mezi Brněnskem a hraničním přechodem se Slovenskem u Strání projet ještě v tomto roce. „Již jsme vybudovali provizorní souběžnou komunikaci, po které budou řidiči jezdit po celou dobu oprav,“ sdělila Trubelíková.

Využívají ji dokonce kombajny i nákladní auta únosnost povrchu dennodenně prověřují. Provizorní cesta vede vedle silnice I/54 naproti Žandovského mlýna v blízkosti odbočky na Dražůvky. „Je to pro nás schůdné řešení. Úplnou uzavírku jsme si určitě nepřáli. Dostat se směrem Archlebov a Brno by pro nás znamenalo dlouhou objížďku. Zatím se tam netvoří takové fronty, aby se mezi projíždějící auta nestihla zařadit ta vyjíždějící od nás. Měli jsme z toho hrůzu, ale zatím si na to naši řidiči osobních aut neztěžovali,“ přiblížila situaci starostka Dražůvek Klára Čudrnáková.

Podle informací z Ředitelství mají být v tomto roce hotové v hodonínském okrese také nové mosty na silnici I/55 u Hodonína a na silnici I/71 v Blatnici pod Svatým Antonínkem.