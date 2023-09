/VIDEO/ Unikátní venkovní učebna Archimedes chystá po Hovoranech expanzi i mimo Evropu. Venkovní vzdělávací centrum primárně vybavené pro přírodní vědy má zamířit přes oceán.

Otevření venkovní učebny v Hovoranech na Hodonínsku. | Video: Deník/Petr Turek

Rozvoj unikátních učeben kombinujících v sobě dřevostavbu a stěny využívající PackWallu, tedy z recyklovatelných tetrapakových obalů, startuje nyní na jihu Moravy. Po Hodoníně se pátého září otevřel udržitelný Archimedes v Hovoranech. „Naposled jsme byli přebírat staveniště v Moravském Krumlově. Na slavnostní otevření máme lehce přislíbeno, že by mohla přijet i paní prezidentová,“ prozradil vedoucí hodonínského projektu Archimedes Antonín Koplík.

Ten přiblížil také další vzdálenější lokality, kde by mohli Hodonínští postavit své udržitelné učebny. „Začali jsme už reálná jednání o třech městech v Kolumbii, kde bychom měli stavět. Také z finských Helsinek se ozvali, že by chtěli naši učebnu. Také v Maroku budeme stavět dvě učebny. To vše by se mělo začít stavět ještě v letošním roce,“ sdělila Deníku při slavnostním otevření v Hovoranech vedoucí projektu a jednatel start-upu EduVision, který má učebny Archimedes pod svými křídly. „Předpoklad je, že bychom v příštím roce měli postavit zhruba padesát učeben po celém světě. Doufám, že všechno klapne,“ uvedl Koplík.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Dále nastínil i možnosti pro určité materiálovou obměnu. „Samozřejmě charakter a principy naší učebny zůstávají. Materiály využíváme s ohledem na nulovou uhlíkovou stopu, tedy tamní dřevo a u PackWallu využíváme nejbližší dodavatele. My především přivezeme technologie, kterými učebnu oživíme a napojíme na naši platformu,“ vysvětlil Koplík, jehož kořeny sahají do nejlidnatější vesnice v Jihomoravském kraji, do Ratíškovic. Jeho otec je známý organizátor běhů a jeho strýc Václav je znalcem hub a prezidentem ratíškovických mykologů.

První a vzorový Archimedes, tedy venkovní energeticky soběstačná učebna a plně vybavená pro potřeby výuky přírodních věd, se otevřela koncem letošního března také v Hodoníně, v areálu Základní školy U Červených domků.