Podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha neexistuje lepší reklama na učňovské školství než tahle akce. „Budoucí řemeslníci z Bosonoh ukáží, že umí zabrat a pracovat, a ještě se toho v praxi hodně naučí. A hlavně je to tam fakt potřeba. Moc díky,“ řekl hejtman.

Učni budou moci přespat na internátě Integrované střední školy Hodonín, v tamní části Bažantnice. „Tento výjezd považujeme za nesmírně důležitou součást výchovně-vzdělávacího procesu, protože naším cílem je zejména připravit řemeslníky v oblasti stavebnictví, kteří umí a chtějí přiložit ruce k dílu všude tam, kde je to třeba,“ uvedl Jiří Košťál, garant Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje a ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy.

Žáci Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy vyrážejí pomoci do tornádem postižených Mikulčic. | Foto: Se souhlasem KÚ JmK

/FOTO/ Do tornádem zasažených Mikulčic odjelo v pondělí ráno pomáhat dvanáct žáků Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Ti z oborů klempíř, pokrývač, tesař a zedník tam budou podle potřeby pomáhat zhruba do Vánoc.

