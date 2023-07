Cestující se mohou nejen kochat výhledem do přírody, ale ti mladší se dokonce mohou bavit hrou. Za úspěšné provedení pak na ně čeká sladká odměna. Především tady ale ožívá železnice, z níž osobní doprava vymizela už v závěru minulého století. „Na letošní prázdniny jsme připravili první víkendové jízdy s historickým motorovým vlakem M240 po naší trati, a to z nádraží Uhřice do stanice Krumvíř,“ sdělil vlastník železnice Martin Dvořák.