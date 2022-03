Dotace na opravu kanalizace zamíří i do nedalekých Lužic. „Celkem bylo zasaženo zhruba čtyři kilometry kanalizace a tři přečerpávací stanice odpadních vod, u kterých bylo poničeno oplocení, budova a elektroinstalace,“ přiblížila mluvčí rezortu Dominika Pospíšilová.

Dalších téměř dvanáct milionů korun od státu půjde v Lužicích do ekologické likvidace odpadů a také do očištění území, kde byly odpady dočasně uložené. Jde o plochu sokolského hřiště a pole u benzínky. „Zároveň přinášíme zprávy o posunu termínu při čerpání finančních prostředků, protože sami vidíme, že práce nepostupují tak rychle, musejí postupovat v režimu běžných veřejných zakázek,“ sdělila ministryně.

Místní se zatím zabývají především opravami domů, což jde vidět téměř na každém kroku. „Každý teď řeší hlavně svůj barák, něco se stihlo udělat loni, něco se dodělává tento rok. Řeší se hlavně zdražování materiálu a jeho dostupnost,“ přiblížil situaci z Lužic Michal Oliva, kterému tornádo nedlouho po kolaudaci poničilo jeho rodinný dům.

Podle starosty Moravského Nové Vsi tamní soukromé domy jsou nyní částečně opravené. „Tam, kdy byly totální demolice, tak bych to viděl, že lidé by mohli mít postavené nové domy v příštím roce,“ doplnil Košut. U veřejné infrastruktury vidí délku obnovy zhruba na dva roku a u zeleně na dalších pět let.