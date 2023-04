/VIDEO/ Ukliďme Česko vrhlo do Hodonína. Už pátek ráno byli k vidění uklízející dobrovolnicí v okolí Staré Moravy a na okraji sídliště Jihovýchod.

Akce Ukliďme Česko v Hodoníně má letos rekordní počet přihlášených dobrovolníků. | Video: Deník/Petr Turek

Do akce se zapojili například studenti Integrované střední školy z oboru sociální činnost, kteří vyrazili nejdříve podél vodoteče vedle Okružní ulice. „Po tornádu jsme uklízeli pořád a bylo to hodně intenzivní. Naši studenti jsou navíc budoucí sociální pracovníci, takže rádi pomáhají,“ přiblížila pedagožka Lucie Holečková. Další žáci z Lipovky si pak měli vzít na starosti vyčištění širšího okolí školy.

Směrem ke studentkám sociální činnosti se přibližovali od Veslařského klubu po obou březích Staré Moravy uklízející zaměstnanci MND. Ti se pro akci rozdělili hned do tří skupin. „Je nás tady osmatřicet,“ sdělila počet uklízejících pracovníků organizátorka za MND Zuzana Klimešová. Část si vzala do očistné péče okraje Očovských luk a okolí řeky, třetí skupina se soustředila na úklid v okolí hřbitova.

Hlavním úklidovým dnem bude ale až sobota, a to i v Hodoníně. „Letos se do iniciativy Ukliďme Česko přihlásilo v Hodoníně úplně nejvíc spolků a organizací. Doposud jsme tak hojnou účast v našem městě neměli,“ upozornila koordinátorka a hodonínská zastupitelka Andrea Husáková. Připomněla, že v sobotu se do úklidové akce zapojí Srdce pro Hodonín, Lesní klubík Liščátka Hodonín, Zelený dům pohody či hodonínský Dětský domov. Dobrovolnickým úklidem tak projede například místní část Bažantnice nebo okolí vodní plochy a parku Cigánka.