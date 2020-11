S nedostatkem úklidových pracovníků se nyní denně potýká například Sylva Hiller z agentury JaS, která má na starosti úklid ve znojemské nemocnici. „Situace se mění ze dne na den, přesněji z minuty na minutu. Přijmu na zástup třeba dvě brigádnice a ony vzápětí omarodí. Přijmu další, a situace se opakuje. A tak stále dokola,“ posteskla si Hiller.

I když se jí tímto loterijním způsobem daří zatím úklid nemocnice zajišťovat, ráda by měla další pracovnice v zásobě. „Jsem ráda za každou kmenovou pracovnici, která se ‚drží‘, ale nikdy nevím, co nastane za chvíli. Rezervu a brigádníky bych uvítala,“ podotkla Hiller.

Ve shánění uklízeček jí pomáhá i zdravotní personál nemocnice. „Pomáhám mimo svou práci v nemocnici jako sestra, ale potřebovali bychom další ruce a nohy. Teď momentálně potřebujeme dobrovolníky na úklid v nemocnici. Prosím, kdybyste o někom věděli, ať se zájemci ozvou paní Sylvě Hiller na telefon 734 642 346," rozeslala e-mail jedna z dobrovolnic znojemské nemocnice. Své jméno si nepřála zveřejnit, ale redakce její totožnost zná.

Na hranici počtu uklízeček balancují i v Nemocnici Kyjov. „Od počátku epidemie nám postupně onemocnělo na dvacet uklízeček. Situaci zatím zvládáme jen díky tomu, že jsme v rámci opatření zavřeli preventivně pět oddělení. Prioritně kvůli rezervám zdravotnického personálu, ale díky tomu jsme ušetřili i úklidové pracovnice, které nemocné kolegyně nahrazují tam, kde je třeba,“ potvrdil mluvčí kyjovské nemocnice Filip Zdražil.

Ve Fakultní nemocnici v brněnských Bohunicích pomáhají uklízečkám samy zdravotní sestry. „Na covidových odděleních si většinou sestra v ochranném obleku sama po sobě i vytře třeba podlahu. Uklízečka by se do něho totiž musela nejdříve obléct, a to je složité. Sestry jim tak pomáhají,“ uvedla mluvčí fakultní nemocnice Veronika Plachá s tím, že v domácí karanténě je tam nyní na tři sta šedesát pracovníků z celkových čtyř a půl tisíc.