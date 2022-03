Majitel pekařství ve Veverské Bítýšce na Brněnsku Jiří Balabán uvedl, že válka na Ukrajině se jeho podniku týká velmi výrazně. Potvrdil, že kvůli ní značně zdražuje cena mouky. „Burza reaguje již nyní na možné problémy s nedostatkem pšenice, protože Ukrajina vyváží na Blízký východ a do Afriky. Pokud nebude mít co vyvážet, poptávka bude směřovat do Evropy, která ale nevyprodukuje takové množství, aby to poptávku pokrylo,“ komentoval situaci Balabán.