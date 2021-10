Konečný výsledek víkendových voleb je pro něj velkým zklamáním. „Přestože jsme získali o několik tisíc hlasů víc než v krajských volbách, tak jsme neuspěli. Voličům děkuju. Věřím, že je příště nezklameme. Umrtvila nás dost vysoká volební účast a i to, že spousta našich voličů, kteří nám dávali své hlasy dříve, tak přešli přímo k Babišovi nebo k jiným stranám,“ řekl smutně Pojezný.

A jaká bude podle něj cesta zpátky do sněmovny či krajského zastupitelstva? „Díky tomu, že jsme přece jenom získali více hlasů než v krajských volbách, tak si myslím, že jsme zastavili náš ústup. Musíme to tak brát jako odrazový můstek k dalším volbám,“ uvedl jihomoravský lídr KSČM.

Během několika týdnů budou mít čeští a moravští komunisté mimořádný volební sjezd, kde mají obměňovat vedení partaje. „Uvidíme, co udělá nové vedení strany dál. Řádný sjezd máme příští rok na jaře. Tam musíme udělat takové programové změny, že oslovíme více voličů. Jinou cestu nevidím. Nic nevzdáváme, strana nekončí,“ pokračoval Pojezný.

Podle něj se teď uvidí, jak se dohodnou koalice na rozdělení postů ve vládě. „Uvidíme, zda se uskupení nerozhádají kvůli tomu, že došlo k přeskakování. Vykroužkovávaly se dopředu přesto, že se domluvily, že to tak nebude. Myslím si, že vládu sestaví, jaké priority vytýčí a co splní? Potom se budou zodpovídat veřejnosti, zda vyvedli zemi z krize, nebo ne, že nebudou snižovat daně a že zůstanou stávající výhody. Byly to od nic sliby spíše z říše snů,“ myslí si komunistický předák s tím, že je i možné, že nová vláda skončí předčasnými volbami. „Jestliže se rozpadne hnutí ANO, tak je tam také spousta těch, kteří inklinují k ODS, takže by mohli pravicovou část posílit,“ podotkl Pojezný.

A jaký budu jeho osud ve vysoké politice? „Už jsem pomalu důchodce, za necelé čtyři roky mám důchod. Asi se budu vracet do zaměstnání. V politice nekončím, ale v té vysoké končím. Už píšu takový politický kšaft. Byl jsem dvacet let v krajském zastupitelstvu, byl jsem tam i v uvolněné funkci, a osm let jsem působil ve sněmovně. Už jsem psychicky vyčerpaný. Možná za rok za dva budu hovořit jinak, i když spíše ne,“ dodal Ivo Pojezný.