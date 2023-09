Energeticky soběstačná unikátní venkovní učebna, plně vybavená moderními technologiemi, se první zářijové úterý otevřela nejen žákům Základní školy T. G. Masaryka v Hovoranech. Ambasadorem unikátního výukového střediska je herec a moderátor Tomáš Zástěra a nově také Taťána Kuchařová, bývalá vítězka soutěže krásy, tedy Miss World.

Taťána Kuchařová při otevření unikátní venkovní učebny Archimedes v Hovoranech. | Video: Deník/Petr Turek

Ta je venkovním vzdělávacím centrem Archimedes nadšená. „Líbí se mi tady ten neuvěřitelný pokrok v možnostech interaktivního vzdělávání současných i budoucích generací žáků základních škol. Je to něco, co bych si sama přála dříve pro sebe a jednou pro své děti. Je tady fantastická možnost, jak být propojen s dalšími třídami po celém světě. Myslím si, že je to úžasná motivace i pro výuku cizích jazyků,“ řekla v Hovoranech Deníku Taťána Kuchařová.

Na učebnách z Hodonína se jí líbí i jejich praktičnost. „Je velmi inspirativní, jakým způsobem je učebna postavená. Velice se mi líbí i možnost využívat zdejší bylinky pro jídelnu, a hlavně že bude takovou společnou třídou, která je přírodní, ekologická a která bude žáky opravdu učit cíle udržitelného rozvoje, čímž se jako dlouhodobá ambasadorka zabývám,“ vysvětlila Kuchařová.

Zároveň připomněla i propojenost s hodnotami důležitými pro budoucnost Země. „Máme jen tuhle planetu. Všichni bychom se měli snažit ji spíše opečovávat, ne ji ničit. Ať je to v rámci přírody, znečištění vody nebo mezilidských vztahů, včetně toho, jak se dokážeme postarat o stárnoucí generaci. Velice bych si tak přála, aby novou učebnu využívala i starší generace, aby tady vznikaly mezigenerační projekty mezi žáky a penzisty a aby tady mohla být výuka školy třetí generace,“ přiblížila možnosti bývalá miss Česka i Země.

Zároveň uvedla, že vzdělávací centra Archimedes jsou celosvětově unikátním projektem. „Je pro mě velká čest být ambasadorkou a šířit toto poslaní dál, nejen po České republice ale i ve světě,“ doplnila Kuchařová.

Zdroj: Deník/Petr Turek

V Hovoranech byla zároveň u křtu nové vůně učeben Archimedes spolu s podnikatelkou z hovoranskými kořeny Marikou Sokol, která mimo jiné v Řecku pěstuje aloe. „Super. Chápu, že by vůně měla být osvěžující, nabuzující, což splňuje. Zároveň je lehce dezinfekční. Vůně je velice příjemná, možná bych přidala trochu více meduňky,“ dodala ambasadorka.