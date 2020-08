Unikátní zastupitelstvo Rohatce: repelenty, dotěrné vosy, čepované pivo a limo

/VIDEO/ Historicky první veřejné zasedání obecních zastupitelů v Rohatci se ve čtvrtek v podvečer uskutečnilo pod širým nebem. Navíc to bylo také poprvé v dějinách obce v místní části Soboňky. „Společně jsme tímto gestem oslavili šedesát let, co Soboňky patří k Rohatci,“ přiblížil rohatecký starosta Jarmil Adamec.

Historicky první veřejné zasedání rohateckého obecního zastupitelstva v místní části Soboňky. | Video: DENÍK/Petr Turek