Jak připomněl, za Osadníky z Katanu přišli místní, ale dorazili také hráči z okolí, například z Mikulčic, z Bořetic nebo z Dubňan. „Každý z hráčů hrál tři hry s náhodně vybranými protihráči,“ popsal systém soutěže rozhodčí turnaje Pavel Gal.

Z této trojice her pak vzešli ti, kteří usedli u finálového stolu. U něj se pak rozhodovalo o vítězi. „Letošní rok se u finálového stolu sešla čtveřice složená ze dvou hráčů z Mikulčic, jednoho z Lužic a jednoho domácího bojovníka. Po urputném boji zůstalo první místo v Čejkovicích v rukou Pavla Hnidáka. Druhé místo putovalo do Lužic do rukou Vojty Marady a třetí si odnesl Jan Pavka z Mikulčic,“ informoval Deník rozhodčí turnaje.