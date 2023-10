Po tom se jim pohodlě jezdí ve Vlkoši. V nejbližších dnech přibude nový povrch i mezi touto obcí a sousedním Kyjovem.

Městští radní v Kyjově totiž na svém posledním jednání schválili smlouvu o nájmu radaru pro oba jízdní pruhy. Jak přiblížil tajemník městského úřadu Filip Zdražil, řidiči mohou v nejbližších měsících na průtahu Vlkošem očekávat úsekové měření. To se zaměří na projíždějící vozy od vjezdu do obce ve směru od Kyjova. „A to až po odbočku na Skoronice s tím, že na to v následné době naváže druhé úsekové měření. To by pro změnu měřilo od odbočky na Skoronice po konec obce ve směru na Vracov,“ přiblížil kyjovský tajemník.

Nyní Kyjovští ladí smlouvu. Další postup pak zvolí podle toho, jakým způsobem bude možné v zimním období provést zaměření a samotnou montáž radaru. Ambice mají pro letošní rok. „Pokud to nezvládneme letos, tak by to bylo hned z jara příštího roku,“ sdělil Zdražil.

Redakcí oslovení obyvatelé Vlkoše žijící při vjezdu do obce od Kyjova v naprosté většině start úsekového měření vítají. Dokonce řada z nich mluví o tom, že tady mělo být zavedené už dávno. „Rozhodně by mělo pomoct. Některá auta vjíždějí z kopce do obce hrozně rychle. K tomu je hustý provoz, takže lidé tady mají i problém vyjet z domu nebo z boční ulice, nemohou totiž vidět, jestli se nějaké auto právě neřítí rychle k nim,“ přiblížila některé z problémů Vladimíra Vlčková.

Další oslovení si stěžovali na to, že některá auta vjíždějí do obce i stovkou, zvláště pak večer a v noci. „Někteří řidiči sice přibrzdí a od rychlé jízdy je odradí, že tady svítí, jakou rychlostí právě jedou. Jiní ale tudy klidně profrčí stovkou,“ sdělila žena, která se představila jako Dagmar.

Další místní upozornili sice na to, že občas rychlost kontrolují i policisté, přesto tady ale často vidí řidiče, kteří překračují povolenou rychlost, někdy i o desítky kilometrů.

Nové úsekové měření ve Vlkoši se dostane do sítě kyjovské agendy, která se stará o to, aby sankce zamířila právě za hříšníkem za volantem. Kyjov tak pracuje s výstupy nejen ze svých radarů, ale také z těch v obcích Žádovice, Žarošice či Mouchnice.

Kyjovští plánovali nový radar také přímo ve svém městě, a to u sklárny. Důvodem instalace úsekových měřičů rychlosti je pro ně snaha minimalizovat počty řidičů, kteří při jízdě překračují maximální povolenou rychlost a ohrožují tak chodce a další účastníky silničního provozu. Pro radary v Havlíčkově ulici ale zatím zelenou od policie nedostali. „Snažíme se ji ale přesvědčit a její stanovisko zvrátit, protože tady vnímáme potřebnost úsekového měření. Byl to i požadavek bydlících. Je tam škola s množstvím dětí, ekodvůr, před nímž se řadí auta, navíc je tady i výjezd z cyklostezky od Skoronic a ubytovna,“ doplnil tajemník kyjovského městského úřadu.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Úsekové měření ve správě městského úřadu Kyjov

Bohuslavice u Kyjova, Boršov u Kyjova, Nětčice u Kyjova, Kyjov - Brandlova ulice, Žádovice, Žarošice, Mouchnice

Jaké sankce hrozí řidiči?

pokuta ve výši 1 500 Kč až 2 500 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti do 20 km/h

pokuta ve výši 2 500 Kč až 5 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více;

pokuta ve výši 5 000 Kč až 10 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více.

V případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o méně než 40 km/h lze přestupek vyřešit také uložením pokuty příkazem na místě při osobní účasti řidiče.

Řidiči vozidla navíc budou připsány body a přestupkové jednání bude zaznamenáno do karty řidiče.

Zdroj: MěÚ Kyjov

