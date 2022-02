„Několikrát do roka je od nás vidět až na Alpy,“ přibližuje starosta Strážovic Petr Markus. Zájemci by měli na vyhlídce získat informace o tom, co vidí a přehledně tak popsaný okruh jižního výhledu. Pomoci jim k tomu mají instalované snímky od fotografa Radka Severy, který zaměřuje na krásy zdejšího Moravského Toskánska.