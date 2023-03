Především místní ale doplácejí na to, že kvůli přeměně křižovatky smrti u hodonínského Pánova vede přes Dubňany objízdná trasa. Navíc tam míří také část dopravy směřující na silnici I/55 z I/54 od Vracova a Bzence.

„Celá Komenského ulice je ve špatném stavu, ale nejhorší je to u knihovny, kde je chodník jen na jedné straně. Teď, když jezdí návaly aut, je fakt problém ve špičce přejít silnici. Navíc tady parkuje hodně aut a silnice je dost rozbitá. Děti tak ani nepouštím na druhou stranu do obchodu, protože řidiči často jezdí jako hovada,“ svěřila se například obyvatelka Hana Hykšová.

To, že tamní silnice není zrovna dobrém stavu, potvrdil i další místní, Jan Houšť. „Kdyby tam pak byla nová cesta, bylo by to fajn,“ doplnil dubňanský rodák.

Jak informoval místostarosta Michal Švagerka, vedení radnice už oficiálně oslovilo krajské silničáře s žádostí o rekonstrukci cesty ve směru na Ratíškovice. Jde právě o úsek uvnitř zástavby od kostela svatého Josefa směrem k hasičské zbrojnici a křižovatce se silnicí druhé třídy 431 spojující Hodonín s Kyjovem přes Svatobořice-Mistřín.

„Už před zahájením objízdných tras byla silnice v Komenského ulici ve špatném stavu. Ten se objížďkou zhoršuje a ještě se zhoršovat bude, zvýšený provoz jí může až dorazit,“ upozornil místostarosta.

Konzultace s městem potvrdil i vedoucí investičního úseku jižní oblasti Správy a údržby silnic Libor Olšák. „Musíme začít diagnostikou. Tu bychom chtěli podle peněz zajistit v tomto roce,“ sdělil Olšák s tím, že letos chtějí v Dubňanech zatím opravit část silnice druhé třídy u benzinové stanice. Komenského ulice má přijít na řadu později.

Místostarosta Švagerka odhadoval, že pokud se podaří co nejdříve zpracovat projektovou dokumentaci a vyřídit stavební povolení, mohly by stavební práce odstartovat v nejlepším případě někdy v roce 2025. Ještě předtím by chtělo mít vedení města na stole odborné ověření možnosti výstavby trojice okružních křižovatek.

„Kvůli zvýšení bezpečnosti a zlepšení průjezdnosti,“ doplnil Švagerka.

Z toho dva kruhové objezdy se týkají právě zmíněného úseku v Komenského ulici. Jeden by mohl vzniknout nedaleko bývalého kina Vesmír. Druhá možná okružní křižovatka k prověření je pak pod kostelem u odbočky směrem k areálu bývalého dolu 1. máj I. Právě tam je v současnosti zřejmě nejvíce výmolů.

Už letos se Dubňanští v Komenského chystají do předláždění některých částí chodníku.