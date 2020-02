Už jen několik dnů zbývá do zahájení prací na očekávané i obávané opravě silnice číslo 422 mezi Kyjovem a Svatobořicemi. Rekonstrukce jedenáct set metrů dlouhého úseku má trvat zhruba půl roku.

Silnice 422 mezi Kyjovem a Svatobořicemi se uzavře zhruba na půl roku kvůli opravě, a to včetně mostu přes vyschlý Sobůlský potok. | Foto: Deník / Petr Turek

Právě délka prací a uzavírky je nejčastějším terčem kritiky. „Opravy silnice i mostu jsou nutné, ale myslím si, že budou trvat zbytečně dlouho. Lidé se na to ptají, a nadšení rozhodně nejsou. Hodně našich lidí dojíždí každý den do práce do Kyjova, do nemocnice, šroubárny, sklárny i k dalším zaměstnavatelům,“ řekl starosta Svatobořic-Mistřína Miroslav Veselý.