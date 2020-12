Raději vytočit pevnou linku musí i lidé, kteří se chtějí dovolat na roubaninský obecní úřad. Velmi slabé pokrytí v obci se 130 obyvateli platí u všech operátorů. Lidé si podle starosty Petra Dvořáčka kupují domů zesilovače mobilního signálu, ale i s těmi je problém. Nebo chodí volat na místa, kde signál částečně je. „Bez mobilního spojení se v dnešní době funguje dost špatně. A to nemluvím o řešení případných krizových situací,“ uvedl.

Podobné nesnáze mají i v sousední obci Deštná a v nedalekém Horním Smržově.

Zdroj: DENÍK/ArchivO řešení jednají s mobilními operátory. „Na kopci Kojetina by tak mohlo v budoucnu stát zařízení, které by mobilním signálem okolní obce pokrylo. Zatím o tom s operátory jednáme. Situace by se mohla zlepšit snad už příští rok,“ řekla starostka Horního Smržova Dana Prudilová.

T-Mobile pokrývá Jihomoravský kraj LTE sítí podle údajů o pokrytí na webu Českého telekomunikačního úřadu takřka na sto procent. „Nedostatečné pokrytí evidujeme například v obci Hluboké u Kunštátu na Blanensku,“ zmínil mluvčí T-Mobile Jiří Janeček.

Operátoři průběžně navyšují kapacity své sítě a rozšiřují její pokrytí. „Příkladem může být například nové pokrytí obce Skrchov v okrese Blansko. Současně zkoumáme možnosti realizace v mnoha dalších obcích," uvedla mluvčí O2 Blanka Vokounová.

Problémy s telefonním signálem mají i obyvatelé Uherčic na Znojemsku. „Vodafone ani T-Mobile není žádná sláva. Signál T-Mobile mi přijde horší, než býval. Je spousta míst, kde se nemůžete dovolat, nebo je signál slabý,“ poznamenala starostka Vladimíra Pešková. V obci mají alespoň vysílač O2.

Tento operátor má z hlediska pokrytí území v kraji nižší hodnoty v okrese Vyškov. Je to dáno zejména vojenským újezdem Březina. „Pokrytí obyvatel máme v kraji nejnižší v okrese Blansko, hlavně kvůli přírodním podmínkám a struktuře osídlení,“ sdělila mluvčí Vokounová.

Potřebují data pro práci z domu

Podle starostky Peškové lidé nyní potřebují také kvalitní datovou síť. „Hodně jich pracuje z domu a využívají ji daleko více. I tato síť padá,“ podotkla.

Například T-Mobile eviduje za tři čtvrtletí letošního roku navýšení objemu přenesených mobilních dat téměř o šedesát procent v porovnání se stejným obdobím loňského roku.

V listopadu spustil operátor v centru Brna 5G síť. Do konce letošního roku by měla podle mluvčího T-Mobile Jiřího Janečka pokrývat území Brna-středu a z části Brna-severu, Králova Pole, Židenic, Žabovřesk a Černovic. „Zároveň průběžně pokračují přípravy na budoucí rozšiřování pokrytí o 5G s modernizací části radiových technologií, které 5G budou podporovat,“ doplnil mluvčí.

Firma O2 zatím mobilní 5G síť v kraji nespustila. Pevný O2 5G internet je však dostupný ve více než padesáti lokalitách v kraji.

