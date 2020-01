"Vnímáme bezpečnost v našem městě jako jednu z našich priorit. Počítáme i s nárůstem městských strážníků a strážnic, do budoucna i s nárůstem asistentů prevence kriminality,“ řekl na konci minulého roku starosta Libor Střecha.

Jenže již v současném sídle je strážníkům těsno. To ale není jediný problém. „Jsou tam plesnivé stěny a celé to prostředí není moc hygienické,“ kritizoval na posledním jednání zastupitel Ivo Knápek. S opozičními kolegy upozorňovali na to, že v rozpočtu na tento rok chybějí peníze na odvlhčení budovy.

Do ní se městská policie stěhovala na přelomu století. Strážnici tehdy zaplnili uprázdněnou mateřskou školu. „Tento barák vyhovoval, ale už tehdy potřeboval opravit,“ připomněl František Ondruš, který stál u zrodu Městské policie v Hodoníně.

Hodonínští strážníci

- Sídlo nyní: Dvořákova ulice 3 (bývalá mateřská škola)

- Současný počet zaměstnanců: 35

- Celkové roční náklady radnice na městskou policii: 27,023 milionu korun

- Kamerový systém: 13 kamer stálých, 1 kamera mobilní

- Původní služebna: Masarykovo náměstí č.p. 5, 6

- Založení: v říjnu 1991 v počtu šesti strážníků

Sloužil ještě v původním sídle strážníků na Masarykově náměstí. „Umístění ve třetím patře bylo blbé, ale lokalita na konci centra města byla dobrá. Osobně bych byl pro návrat do tohoto objektu, ale do jeho spodní části,“ vyjádřil se Ondruš.

O tomto umístění uvažovala i minulá koalice, ale náklady na přestavbu pohybující se v řádech desítek milionů korun zatím tuto možnost odložily. „Inspirujeme se a získáváme informace z okolních měst, kde třeba vystavují bytový dům a v přízemí je služebna městské policie. Možná by to bylo řešení,“ řekl starosta. Pozemky připravené pro výstavbu bytových domů má Hodonín v současnosti v ulici Horní Plesová.

Jak ho doplnil místostarosta Ladislav Ambrozek, od ledna tohoto roku chce začít diskusi o umístění strážníků. „Budeme rádi, když o budově městské policie rozhodneme v tomto volební období a stavebně ji připravíme,“ nastínil výhled Ambrozek.

V současnosti budovu městské policie využívá pětatřicet zaměstnanců. Mají k dispozici omezené zázemí s jednou sprchou. „Současná kapacita budovy neumožňuje přijmout další lidi. Předpokládám, že by nám ministerstvo vnitra přispělo i na další asistenty prevence kriminality, jenže bychom neměli místo ani pro jejich šatní skříňku,“ posteskl si šéf strážníků Jindřich Vašíček.

Stávající budova podle něj potřebuje zásadní rekonstrukci. „Ale provádět ji za provozu je v současné situaci nereálné,“ dodal Vašíček.