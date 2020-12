Lokalitou Záhumenní totiž vede několik dnů zcela nová asfaltová cesta a připravené je také veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace a i přípojky pro sdělovací kabely.

Nová ulička se nachází nedaleko od silnice na Josefov. „Je připravená pro výstavbu zhruba deseti rodinných domů,“ sdělila starostka Dolních Bojanovic Eva Rajchmanová.

Zasíťovaní i se silnicí vyšly obec zhruba na šest milionů korun i s DPH.

Mnohem rozsáhlejší plány má vedení radnice nad bývalými skleníky v lokalitě Díly nad kyjovskou cestou. „Tam by mohlo do budoucna vzniknout až osmdesát stavebních míst. Nyní máme zpracovanou územní studii. Jde ale o pozemky jak soukromé, tak obce i státu, takže jde o složitější proces, navíc se tam nachází vedení vysokého napětí,“ přiblížila starostka. Zájemci o stavbu právě v tomto území si tak budou muset ještě několik let počkat.

Bytová výstavba v hodonínském okrese nepatří mezi nejintenzivnější v Jihomoravském kraji. V prvních devíti měsících letošního roku zahájili stavebníci v hodonínském okrese podle posledních údajů České statistického úřadu práce na 203 nových rodinných domech. Po okrese Brno-město šlo o druhé nejnižší číslo v kraji. Zájem o zasíťované parcely je ale podle informací i s jiných lokalit Hodonínska značný.