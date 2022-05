Konkrétní podoba domu má vzejít z projektu. Představitelé města uvažovali o variantě s třemi až čtyřmi podlažími. „Byla by tam až stovka bytů. Rozloha Horní Plesové je poměrně velká," nastínil Buráň.

Obavy ze stavby nového bytového domu má například obyvatel Antonín Kučera. „Něco menšího jako dvoupodlažní budova by mi nevadila, vícepatrové monstrum už ano. Co vzniklo například nedaleko, u Základní školy Očovská, je hrůza. Osmipatrový barák. Bylo by to tady nahusto a navíc bychom přišli o krásný výhled na město," zamýšlel se muž.

O plánu představitelů hodonínské radnice zatím obyvatelé moc neví. Obeznámení s ním příliš nejsou ani opoziční zastupitelé. „Každý nový byt v Hodoníně dobrý. Dlouhé roky nic ve městě nevzniklo. Ale otázkou je, jaká bude cena a je na zvážení, zda nejsou ve městě lepší lokality. Žádné přesnější informace nemám, protože koalice se s námi nebaví. Nic nám nepředložili. Dozvídám se to více méně od vás," řekl opoziční zastupitel Jiří Janda.

Snahou vedení Hodonína je, aby obyvatelé měli více možností k bydlení. „U městských bytů jsou pořadníky poměrně dost přeplněné," zmínil Buráň. Podle něj má lokalita jako součást sídliště Jihovýchod veškeré zázemí, co se týče škol, školek a veškerého zázemí. Navíc se v místě o výstavbě uvažovalo už historicky.

Podle mluvčího Hodonína Josefa Horníčka je projekt teprve na počátku. „Upřesňujeme data pro zadání projektu, vyčíslují se jeho náklady, uvažujeme o možnosti případné architektonické soutěže, prověřujeme vztah k možným změnám regulačnímu plánu centra města," sdělil.

Janda zůstává prozatím ohledně připravované výstavby bytového domu opatrný. Podobných projektů už v Hodoníně zažil spoustu. „Možná bychom se spíše měli starat, aby se konečně něco dalo dohromady. I když jsme nyní na zastupitelstvu schvalovali úpravy rozpočtu, stále jenom projektujeme do šuplíku. Odbor rozvoje města chrlí jeden projekt za druhým a nevidíte výsledek," komentoval.