Nové očkovací středisko by tak mělo být naproti areálu nemocnice v bývalé prodejně jednoty v blízkosti pomníku upomínajícího na osvobozování města sovětskými vojáky. „Vypadá to tak, že jsme se nakonec dohodli na objektu, kde by Fakultní nemocnice Brno provozovala očkovací místo v Hodoníně,“ sdělil v úterý ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík.