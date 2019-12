V Hodoníně zájemce otestují na HIV i žloutenku. Anonymně a zdarma

Hodonín – Po celý příští pracovní týden prodlouží HIV poradna Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v hodonínské nemocnici otevírací dobu, a to od 8.00 do 15.00. Zapojí se totiž do Evropského týdne testování HIV a žloutenky.

Ilustrační foto. | Foto: REUTERS