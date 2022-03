První noc po únavné cestě má za sebou i Alexej z východu Ukrajiny. Poslední roky pro něj nejsou vůbec dobré. Zrak se mu zhoršil natolik, že jako řidič nákladního auta byl nucen skončit s prací v kabině ZILu a musel odejít do invalidního důchodu. Následně ho ve vesnici v Doněcké oblasti zastihla válka. „Žádné sirény. Z ničeho nic přišly první výbuchy,“ postěžuje si dvaašedesátiletý muž.

Vzhledem ke svému handicapu je jeho cesta za manželkou, která pracuje v Brně, o to těžší. Z východu válkou zmítané země se dostal v pekařském autě. Dál už putoval s dalšími odcházejícími lidmi z Ukrajiny vlakem přes Polsko až přijel do Brna. Krajské asistenční centrum ho nasměrovalo zatím do Hodonína. „Přijel jsem za svojí ženou,“ říká.

Zatím ale za ní na zcela zaplněnou podnikovou ubytovnu nemůže. Musí čekat. S českou pomocí se tak snaží najít ubytování blíž k ženě.

Spolu s ním ve středu odpoledne dorazilo do Hodonína dalších šestnáct lidí z různých částí Ukrajiny. Z Kryvyho Rihu, Kyjeva, Mukačeva či Lviva. „Odpoledne přijelo devět, večer pak dalších osm lidí. Po náročné dvoudenní cestě byli velmi unavení, takže usnuli,“ říká koordinátorka a sociální pracovnice Alžběta Vrbíčková.

Kromě tří penzistů tak mají za sebou zřejmě první noc v životě v Hodoníně i maminky s dětmi. Po tělocvičně je rozložených sto matrací, u zdi je připravená i dětská postýlka. Menší prázdný prostor využívají ukrajinští kluci, aby se aspoň trochu odreagovali fotbalovými kousky. Mimo hlavní sál jsou umístěné stoly, na kterých se mohou ubytovaní najíst. Otevřené jsou také sprchy.

Celá kapacita tělocvičny zatím naplno využitá není. „O tom, jestli přijedou další se dozvídáme až v momentě, kdy vyjedou. Sice je nahlášený nějaký původní počet přijíždějících, ale je snaha najít jim lepší ubytování. Nakonec tak sem do tělocvičny přijíždí méně lidí,“ přibližuje hodonínská sociální pracovnice.

Lidé z Ukrajiny do Hodonína dorazili jen s pasy, vízy, rodnými listy dětí, igelitkami. Někteří mají i kufry. „Mají jen to nejnutnější. My jsme tady pro ně taková první pomoc. Pro nás je důležité, aby příchozí měli zajištěnou mimořádnou okamžitou pomoc. Aby byli zaevidovaní na úřadu práce, pokud chtějí pracovat. Zajišťujeme zde také léky či případná vyšetření,“ sděluje Vrbíčková.

Počty lidí s pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině



celý okres Hodonín: 943



Obce s nejvíce ubytovanými lidmi:



1. Hodonín 128

2. Bzenec 93

3. Veselí nad Moravou 82

4. Moravský Písek 77

5. Strážnice 59



zdroj: ministerstvo vnitra k 17. březnu

Starší děti využívají v tělocvičně wifi. Mohou se tak připojit na distanční ukrajinskou výuku. Pro některé se daří domluvit lepší ubytování, kde budou mít děti více klidu na učení i spánek. Z tělocvičny, která je pod dohledem střídajících strážníků, se tak dostanou do standardnějšího bydlení. . „Snažíme se je posouvat do soukromého bydlení. Sami chtějí pracovat a aby děti chodily do základních či mateřských škol,“ říká vedoucí hodonínského odboru školství a sociálních věcí Kateřina Klepáčová. Ohledně školek se ale musí nejdříve vyřešit otázka potřebných očkování.

Kromě tělocvičny využívají lidé přicházející z Ukrajiny v Hodoníně také jiné možnosti bydlení. „Dali jsme k dispozici volné pokoje, které máme na našem internátě,“ podotkla ředitelka Integrované střední školy Eva Schmidová.

Podle údajů od ministerstva vnitra bylo ve čtvrtek v okresním městě s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině 128 lidí, z nichž polovina jsou ženy a také více než čtyřicet děti. Minimálně jeden člověk z Ukrajiny už bydlí oficiálně ve více než polovině obcí okresu, a to včetně všech tří, kterými prošlo v červnu ničivé tornádo. Celkem tak našlo na Hodonínsku ubytování úředně už 943 lidí válečným strádáním postižené země.

Nejvíce z nich v Hodoníně a na druhém místě pak ve Bzenci. Blízké město Kyjov, které koordinuje pomoc pro spádové obce včetně Bzence, vytvořilo novou facebookovou skupinu Naši Ukrajinci. „Skupina má za cíl stát se zdrojem informací přínosných zejména pro ukrajinské uprchlíky a lidi, jež jim v rámci Kyjovska a okolí poskytli ubytování. Členem se ale může stát kdokoliv. Skupina může být i místem, kde se bude potkávat nabídka s poptávkou - a nemusí jít pouze o materiální či jinou podporu, ale taky třeba nabídku pracovních příležitostí, která lidem prchajícím před válkou umožní rychleji se osamostatnit,“ přiblížil novinku mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil.