„Stádo tak kromě ní nyní čítá tři klisny, jednoho hřebce a loňského samečka,“ informovala ve čtvrtek mluvčí zoo Marie Blahová.

Malé klisně se daří dobře. „Je pravidelně kojena a matka na ni dohlíží. Výběh společně sdílí ještě s další samicí,“ přiblížila zooložka Lenka Štursová.

Zároveň připomněla, že otcem mláděte je samec, který ještě v loňské roce odcestoval do zoo v bulharské metropoli Sofii. „Současný hřebec, který ho nahradil, byl z důvodu zajištění bezpečnosti hříběte oddělen do vedlejšího výběhu, neboť by mu mohl ublížit,“ vysvětlila mluvčí.

Loni tři mláďata

K tomu doplnila, že hodonínská zoo je dlouholetým chovatelem zeber Chapmannových, tedy druhu jehož původní domovinou je jižní část Afriky. „Loni byla u nás odchována tři mláďata. Dvě z nich již odjela do jiných zahrad. Poslední by mělo v brzké době rovněž odjet,“ doplnila Blahová.

Zahrada zůstává po veřejnost uzavřená z důvodu odstraňování škod po ničivém tornádu už téměř měsíc. „Zatím nelze přesně říci, kdy budou moci návštěvníci do zoo zavítat. Limitující jsou v tuto chvíli demoliční práce v těsném sousedství parkoviště zoo. Ty mohou trvat až do konce měsíce července. O otevření zoo budeme včas informovat,“ upozornila mluvčí.