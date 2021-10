„Většina pacientů svůj hlasovací lístek vhodí do urny v zasedací místnosti nemocnice, kde tradičně bývá jedna z kyjovských volebních místností. Za lidmi, kterým jejich stav neumožňuje chůzi, pak přicházejí členové volební komise přímo na pokoj s přenosnou volební schránkou,“ informoval mluvčí nemocnice Filip Zdražil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.